В Бишкеке задержан бывший следователь за вымогательство взятки

Бывший следователь УВД Свердловского района Бишкека задержан с поличным за вымогательство взятки. Ранее он был отстранен по отрицательным основаниям в рамках расследованного уголовного дела и находился в распоряжении кадров органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, он требовал от гражданки 2500 долларов, угрожая ей уголовной ответственностью. 20 марта в рамках расследования уголовного дела по статье 343 УК КР (вымогательство взятки) экс-следователь был задержан с поличным, когда часть суммы в размере 165 000 сомов была переведена на его электронный кошелек.

Ранее против экс-следователя были возбуждены уголовные дела по статьям 209, 379 и 337 УК КР, связанным с подделкой документов, злоупотреблением должностным положением и мошенничеством. Несмотря на это, он продолжил преступную деятельность.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. ГКНБ напоминает, что коррупционеры не смогут избежать наказания, и задержанный будет нести ответственность по всей строгости закона.