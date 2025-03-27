"Алай" обыграл "ОшМУ-Алдиер" в 3-м туре Премьер-лиги

ФК "Алай" из Оша добился трудной победы со счетом 1:0 над "ОшМУ-Алдиер" в третьем туре Премьер-лиги Кыргызстана. Матч, состоявшийся на стадионе имени Суйнбаева в Оше, позволил "Алаю" продолжить удачный старт сезона, тогда как "ОшМУ Алдиер" все еще остается без побед.

Решающий момент игры произошел на 23-й минуте, когда украинский полузащитник Алексей Зинкевич отправил мяч в сетку точным ударом. Его гол стал результатом хорошо скоординированной атакующей комбинации, прорвавшей оборону "ОшМУ-Алдьер". Несмотря на несколько попыток хозяев сравнять счет, защита "Алая" отработала надежно, не позволив сопернику добиться успеха.

"ОшМУ-Алдиер" проявил стойкость на протяжении всей игры, а вратарь Азамат Маматов сделал несколько ключевых сейвов, сохраняя минимальное отставание в счете. Полузащитник Бакыт Сатаров возглавил атакующие действия своей команды, но не смог реализовать голевые моменты. В то же время "Алай" контролировал мяч большую часть матча и демонстрировал четкую организацию в обороне.

Благодаря этой победе "Алай Ош" сохраняет позиции среди лидеров чемпионата, выиграв два из трех первых матчей. "ОшМУ-Алдиер" же предстоит срочно пересмотреть свою игру, чтобы добиться первых очков в турнире.

В следующем, 4-м туре, обе команды вновь выйдут на поле: "Алай" постарается развить свой успех, а "ОшМУ-Алдиер" – реабилитироваться за поражение.