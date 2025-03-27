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В Кыргызстане стартует дебюрократизация госслужбы, принят первый пакет мер

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В рамках работы по улучшению госуправления в Кыргызстане состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по мониторингу реализации Указа Президента от 10 марта 2025 года. Заседание, прошедшее под руководством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева, стало стартом активной фазы дебюрократизации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, главной целью обсуждения стало принятие мер по ускорению процессов принятия решений, внедрению цифровых технологий и устранению бюрократических барьеров. В ходе заседания был представлен первый пакет решений, который включает 36 проектов нормативных актов и 10 системных поручений, направленных на улучшение госаппарата и взаимодействия с гражданами.

Особое внимание уделено вопросам упрощения процессов ликвидации юридических лиц, аутсорсинга, сокращения бумажного документооборота и цифровизации судебных процессов. Среди предложенных мер - ограничение частоты внесения изменений в кодексы, упрощение получения лицензий и разрешений.

В завершение заседания был единогласно принят первый пакет решений, который, по мнению экспертов, поможет значительно повысить эффективность работы государственных органов и создать благоприятные условия для бизнеса и граждан. Полный текст предложенных изменений доступен на едином портале общественного обсуждения Министерства юстиции.


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URL: https://www.vb.kg/444345
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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