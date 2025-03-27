Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился с научными разработками аграрного вуза

Сегодня, 27 марта, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу посетил Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба ЖК. По ее данным, в ходе визита он ознакомился с работой лаборатории микроклонального размножения растений (In Vitro), а также посетил лабораторию Агрохимии и теплицы.

Торага отметил важность лабораторных исследований для улучшения здоровья населения и обеспечения пищевой безопасности. Он подчеркнул, что развитие аграрной отрасли требует объединения науки и практики, а также наличия квалифицированных специалистов, которые будут применять современные методы в сельском хозяйстве.

Нурланбек Тургунбек уулу также рассказал о проблемах экологии, деградации почвы и болезнях деревьев в городах, которые требуют неотложных научных решений. Он добавил, что необходимо активно работать над охраной природы и продовольственной безопасностью.

В ходе визита торага посетил лаборатории, пообщался со студентами и призвал руководство университета использовать современные сельхозтехники для практических занятий. Он также отметил важность создания комфортных условий для студентов, особенно для тех, кто приехал из регионов.