ГКНБ задержал бывшего начальника службы пожарного надзора МЧС

ГКНБ задержал бывшего начальника Управления по городу Ош, Ошской и Баткенской областям Службы пожарного надзора при МЧС гражданина Д.К.Т. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2021 году, будучи юристом Ошского регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, он получил от директора строительной компании 14 тысяч долларов за содействие в получении разрешительных документов.

Кроме того, задержанный потребовал трехкомнатную квартиру в строящемся доме и в качестве залога оформил на родственника внедорожник Toyota 4Runner. Однако свои обязательства не выполнил, деньги не вернул.

15 марта решением суда задержанный был водворен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.