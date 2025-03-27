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ГКНБ задержал бывшего начальника службы пожарного надзора МЧС

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ГКНБ задержал бывшего начальника Управления по городу Ош, Ошской и Баткенской областям Службы пожарного надзора при МЧС гражданина Д.К.Т. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2021 году, будучи юристом Ошского регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, он получил от директора строительной компании 14 тысяч долларов за содействие в получении разрешительных документов.

Кроме того, задержанный потребовал трехкомнатную квартиру в строящемся доме и в качестве залога оформил на родственника внедорожник Toyota 4Runner. Однако свои обязательства не выполнил, деньги не вернул.

15 марта решением суда задержанный был водворен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/444349
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, МЧС, задержание, Ош
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