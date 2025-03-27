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За вымогательство взятки задержан следователь УВД города Ош

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- Бактыгуль Акжолова
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При получении 500 долларов задержан с поличным следователь Следственной службы УВД города Ош капитан милиции Р.у.Н. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный сотрудник милиции вымогал взятку за оказание содействия в принятии процессуального решения о прекращении уголовного преследования.

По результатам проведенных следственных действий, ему было предъявлено обвинение по ст.343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки), после чего согласно ст.96 и ст.97 УПК КР он был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/444352
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, взятка, милиция
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