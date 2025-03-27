Врачи из Нарына и Баткена получили награды за борьбу с НИЗ

Министерство здравоохранения КР совместно со швейцарским проектом "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" провело республиканский конкурс среди организаций здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, церемония награждения прошла с участием министра здравоохранения Эркина Чечейбаева и представителей Посольства Швейцарии.

Конкурс был направлен на профилактику и раннее выявление неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как гипертония, диабет и рак. В рамках акции "Будь ответственным!" более 973 000 мужчин прошли медицинское обследование. У 12% из них выявлено повышенное артериальное давление, у 5% – высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, у 6% – риск развития сахарного диабета.

Победителями конкурса стали:

- 1 место (200 000 сом) – Областной центр семейной медицины Нарынской области

- 2 место (150 000 сом) – Центр общей врачебной практики Жумгальского района

- 3 место (100 000 сом) – Центр общей врачебной практики г. Сулюкта, Баткенской области

Министр здравоохранения подчеркнул важность первичной медико-санитарной помощи в системе здравоохранения и выразил благодарность медикам и правительству Швейцарии за поддержку. Проект реализуется по всей стране и направлен на улучшение здоровья населения Кыргызстана.