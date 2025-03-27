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ГТС просит водителей быть осторожными на пропускном пункте "Торугарт"

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- Назгуль Абдыразакова
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На пункте пропуска "Торугарт" в последние часы наблюдаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба Таможенной службы. По ее данным, ледяной ветер, метель и скользкая дорога создают опасность для движения. Порывы ветра настолько сильные, что некоторые большегрузные автомобили теряют устойчивость и переворачиваются.

Несмотря на трудные условия, сотрудники Государственной таможенной службы продолжают выполнять свои обязанности в штатном режиме. В связи с ухудшением ситуации на дорогах ГТС призывает водителей проявлять особую осторожность и соблюдать правила дорожного движения для предотвращения ДТП.


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URL: https://www.vb.kg/444355
Теги:
граница, Китай, погода, Кыргызстан, автомобили, ГТС
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