ГТС просит водителей быть осторожными на пропускном пункте "Торугарт"

На пункте пропуска "Торугарт" в последние часы наблюдаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба Таможенной службы. По ее данным, ледяной ветер, метель и скользкая дорога создают опасность для движения. Порывы ветра настолько сильные, что некоторые большегрузные автомобили теряют устойчивость и переворачиваются.

Несмотря на трудные условия, сотрудники Государственной таможенной службы продолжают выполнять свои обязанности в штатном режиме. В связи с ухудшением ситуации на дорогах ГТС призывает водителей проявлять особую осторожность и соблюдать правила дорожного движения для предотвращения ДТП.