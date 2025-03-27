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В Джети-Огузе в госсобственность вернули детсад и борцовский зал

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- Бактыгуль Акжолова
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ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные детский сад и борцовский зал в Джети-Огузском районе.

По данным ведомства, на территории Джети-Огузского района Иссык-Кульской области в 1997 году детский сад площадью 257 кв.м (вместе с земельным участком площадью 0,65 га), расположенный в селе Светлая Поляна, и в 2011 году борцовский зал детско-юношеской спортивной школы в селе Дархан, площадью 150 кв.м, были незаконно выведены и реализованы в частную собственность.

В рамках проводимой работы лица, осознав незаконность своих владений социальными объектами, на добровольной основе передали здание детского сада вместе с земельным участком на баланс Оргочорской сельской управы и борцовский зал детско-юношеской спортивной школы на баланс Жаргылчакской сельской управы Джети-Огузского района, тем самым вернув ранее незаконно приватизированные социальные объекты в государственную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/444356
Теги:
детский сад, Иссык-Кульская область
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