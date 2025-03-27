Женская сборная Кыргызстана узнала соперников в отборе на Кубок Азии-2026

Сегодня, 27 марта, женская национальная сборная Кыргызстана по футболу приняла участие в жеребьевке отборочного турнира Кубка Азии 2026 года. Мероприятие прошло в 13:00 часов по бишкекскому времени, и 33 команды были распределены по восьми группам.

На данный момент официальная информация о соперниках сборной Кыргызстана еще не опубликована. Результаты жеребьевки можно будет узнать через официальные источники Федерации футбола Кыргызстана после их объявления.

Напомним, что финальный этап Кубка Азии среди женщин 2026 года пройдет в Австралии с 1 по 21 марта, где 12 команд поборются за чемпионский титул.

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