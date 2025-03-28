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Контролер "Тулпар" рассказала о борьбе с "зайцами" и проблемах в автобусах

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- Назгуль Абдыразакова
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Контролёр общего отдела компании "Тулпар" Азиза Раззакова в интервью VB.KG рассказала о своей работе, наполненной различного рода вызовами и ответственностью. Каждый день она сталкивается с разными ситуациями, начиная от проверки оплаты проезда до решения проблем с нарушителями. По ее словам, в её обязанности входит не только контроль, но и помощь пассажирам, особенно людям с инвалидностью и пожилым людям.

Когда был создан ваш отдел, и в чем заключается его работа?

Наш отдел общего контроля "Тулпар" был открыт 30 января прошлого года. С тех пор мы работаем на благо граждан и гостей столицы. Основная наша задача - проверка безбилетников. Мы уделяем особое внимание тем, кто не оплачивает проезд.

Как именно выявляются безбилетники?

Они могут быть разными. Например, пассажир мог просто не приложить карту к валидатору. Очень распространены случаи обмана при безналичной оплате - человек показывает старый чек по QR-коду. В каждом автобусе есть свой уникальный QR-код, привязанный к номеру транспортного средства, и мы проверяем его соответствие дате поездки. Именно по этой системе мы выявляем безбилетников.

Кроме того, согласно новому закону, безбилетниками считаются и те, кто оплачивает проезд наличными, но не берёт билет. Если пассажир не может подтвердить оплату, он считается нарушителем. У каждого автобуса, как и у QR-кодов, билеты имеют индивидуальные номера, привязанные к водителю и маршруту.

Что делать, если в автобусе нет билетов?

В таком случае ответственность ложится на водителя. Иногда в кассе действительно заканчиваются билеты. Если водитель заранее сообщает об этом, пассажир, оплативший наличными, уже не несёт ответственности.

Сколько безбилетников вы выявляете в день?

Количество нарушителей варьируется. Минимум один человек обязательно встречается в каждом автобусе. На моей практике максимум было пять человек за одну поездку.

Какие меры применяются к нарушителям?

Мы требуем оплатить проезд. Если человек отказывается, ранее мы просто высаживали его из автобуса. Сейчас у нас нет полномочий накладывать штрафы - этим занимается Департамент транспорта города Бишкек. Однако каждую неделю, по вторникам и четвергам, мы проводим совместные рейды с представителями Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также с милицией. В ходе этих проверок составляются протоколы.

Все ли безбилетники действительно не оплачивают проезд, или бывают технические сбои?

В большинстве случаев они действительно не заплатили. Чаще всего оправдания звучат так: "Я заплатил, но оплата не прошла" или "Я ни при чём". Иногда их объяснения бывают довольно забавными.

Сколько автобусов вы обслуживаете за день?

В среднем мы проверяем 30 автобусов в день. Однако их количество может варьироваться: в часы пик транспорт перегружен, и автобусов становится больше - до 50–70. В дни с меньшей нагрузкой мы обслуживаем от 10 до 30 автобусов.

Как начинается ваша работа в автобусе?

У нас есть мобильный валидатор. Мы вводим номер автобуса в систему, и она показывает, сколько оплат прошло по безналичному расчёту. Затем объявляем пассажирам, что работает контролёр, и просим подготовить подтверждения оплаты: карты, чеки с QR-кодов или бумажные талоны.

Далее проверяем все виды оплаты:

Карты - через аппарат.

QR-коды - пассажиры показывают чеки на телефоне.

Наличные - проверяем талоны и их соответствие номеру автобуса.

Параллельно сверяем QR-код автобуса и номер талонов.

Какие ещё нарушения вы выявляете?

Одно из распространённых нарушений - неправомерное использование льготных карт.

Существует три вида карт:

Синяя стандартная – для всех пассажиров.

Красная льготная – для пенсионеров, зарегистрированных в городском соцфонде.

Школьная карта – для учащихся, с фиксированной платой 360 сомов в месяц (безлимит).

Часто родители используют школьные карты своих детей, студенты – пенсионные карты бабушек и дедушек, а пенсионеры могут передавать свои карты знакомым. В таких случаях мы имеем право изымать карту.

В целом у вас нервная работа. Как вы с этим справляетесь?

Да, работа действительно непростая. Каждый день приходится сталкиваться с разными людьми, и не всегда они настроены дружелюбно. Кто-то просто не хочет платить за проезд, кто-то начинает спорить, доказывать свою правоту, а бывают и те, кто ведёт себя агрессивно. Мы стараемся не реагировать на провокации, держать себя в руках и решать вопросы спокойно. Но, конечно, это непросто, особенно когда на тебя начинают повышать голос или грубить. Были ситуации, когда у контролёров пытались вырвать телефон или камеру, чтобы не было доказательств нарушения. Чаще всего агрессивно реагируют мужчины, особенно если контролёром тоже является мужчина. В таких случаях мы стараемся не вступать в конфликт, а просто фиксируем факт нарушения. У нас есть видеокамеры, которые ведут постоянную запись, это помогает и нам, и пассажирам в спорных ситуациях.

Кто вы по образованию?

Я по образованию учитель английского языка. Училась пять лет на бюджетной основе, получила диплом, попробовала себя в профессии, но поняла, что это не моё. В какой-то момент решила сменить сферу деятельности и ушла в переводчество. Работала в основном письменным переводчиком. Возможно, просто переработала, или эта сфера тоже мне не совсем подошла, но в итоге решила попробовать себя в другом направлении.

Помогает ли вам знание английского в нынешней работе?

Да, очень помогает! У нас есть иностранные студенты, особенно из Индии и Пакистана, которые говорят на английском. Когда они попадаются среди пассажиров, я спокойно с ними общаюсь, объясняю правила. Мне это нравится, потому что поддерживает мою языковую практику. В такие моменты я радуюсь, что учила английский и могу применять его в реальной жизни.

Совместима ли ваша работа с личной жизнью?

Да, вполне. У меня удобный график: с девяти утра до шести вечера, пятидневная рабочая неделя. Есть полноценный обеденный перерыв с двенадцати до часа. Такой режим позволяет планировать своё время и уделять внимание семье и личным делам.

Как решаются проблемы с размагниченными картами?

Иногда карта может размагнититься, если её хранят рядом с магнитами, другими картами или, например, с чипированными ключами от двери. В таких случаях она перестаёт работать. Лучше хранить её отдельно, чтобы избежать таких ситуаций. Если карта всё же размагнитилась, восстановить её нельзя - придётся покупать новую. Контролёры всегда носят с собой карточки на продажу, также их можно приобрести у водителя автобуса.

Какие ещё вопросы вам приходилось решать в своей работе?

Помимо стандартных ситуаций, есть и более сложные. Например, в праздники всё немного напряжённее, и приходится контролировать больше людей. Когда пассажиры что-то нарушают, я стараюсь спокойно объяснить им, что делать. Если вижу, что человек на коляске, обязательно прошу водителя спустить пандус. Также всегда напоминаю молодым людям уступать места пожилым и беременным женщинам.

Кроме того, бывают случаи с пьющими пассажирами. Мы пытаемся с ними поговорить и, если они неадекватны, иногда приходится высаживать с автобуса. Иногда бывают проблемы с пассажирами, у которых нет постоянного места жительства - они бывают в нечистоплотном состоянии, и это создаёт дискомфорт для остальных пассажиров. В таких случаях я тоже стараюсь напомнить им о порядке и чистоте.

Что делать, если нетрезвый пассажир нарушает порядок?

В основном пассажиры нам помогают, иногда сами пытаются поговорить с пьющим человеком. Если ситуация требует, то мы можем высадить его. По закону водитель обязан взять всех пассажиров, даже если они не в лучшем состоянии, но с точки зрения человеческой морали мы стараемся, чтобы люди соблюдали чистоту и порядок в автобусах. Если пассажир не поддерживает этот порядок, мы вежливо просим его выйти.


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URL: https://www.vb.kg/444359
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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