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В Кыргызстане стартует новая система классификации для гостиниц и курортов

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- Назгуль Абдыразакова
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Постановление о государственной системе классификации средств размещения подписал сегодня председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

По ее данным, всего выделяется три категории: гостиницам и курортам будут присваивать звезды, от одной до пяти. Гостевым домам – эдельвейсы, которых максимум может быть четыре. А юрточные лагеря смогут получить тундуки, высшей категорией будет четыре тундука.

Новая система стандартов качества повысит доверие гостей к местам размещения, они сразу будут понимать, на какой уровень сервиса могут рассчитывать. А для курортов, глэмпингов, гостевых домов и отелей введение такой системы оценки станет стимулом для улучшения качества обслуживания туристов.

Классификация будет прозрачной и открытой для гостей и бизнеса. На первом этапе ее планируется сделать добровольной, сейчас прорабатывается система мотивации для ее прохождения. Проходить оценка средств размещения будет на цифровой платформе.

В основе системы классификации лежит международный опыт и лучшие мировые практики, адаптированные под местные условия Кыргызской Республики. Она была разработана при поддержке Азиатского банка развития (АБР).

Первые обладатели звезд среди гостиниц и курортов определятся уже в этом году.


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URL: https://www.vb.kg/444360
Теги:
туризм, Кыргызстан, досуг, Кабинет министров
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