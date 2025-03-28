Укей Мураталиева: Мы трудоустроили 36 женщин с инвалидностью

В Кыргызстане реализован проект "Билимдуу кыз", направленный на обучение и трудоустройство женщин с инвалидностью. Как сообщила редакции VB.KG председатель правления общественного объединения "Назик кыз" Укей Мураталиева, благодаря поддержке ОО "Агентство социальных технологий" и субгранту "InKoom" 36 женщин из Оша и Бишкека уже нашли работу.

Проект, стартовавший в 2023 году, столкнулся с рядом вызовов, включая необходимость не только обучать женщин, но и работать с работодателями для повышения их инклюзивности. Сложности, по словам Мураталиевой, связаны с долгосрочностью таких инициатив и важностью создания устойчивых возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью.

Какие навыки и профессии становятся востребованными для женщин с инвалидностью?

Благодарю партнёрское общественное объединение "Агентство социальных технологий" в рамках поекта "InKoom – Содействие развитию справедливого и инклюзивного общества в Кыргызстане" за поддержку в реализации проекта "Билимдуу кыз".Финансовую поддержку проекту оказал Европейский Союз.

В рамках полученного субгранта, начиная с 2023 года, мы занимались обучением и последующим трудоустройством женщин с инвалидностью. На данный момент 36 женщин из Оша и Бишкека нашли работу. Изначально мы планировали трудоустроить женщин по нескольким направлениям, которые, как нам казалось, будут наиболее востребованы.

Однако по мере развития проекта мы поняли, что важно предложить кандидатуры женщин с инвалидностью и в другие структуры, где возможно есть интерес или потребность в таких сотрудниках. Годовой опыт показал, что желание принять человека с инвалидностью на работу и сам процесс трудоустройства - это два разных вопроса. Нужно было не только обучать женщин с инвалидностью, но и работать с работодателями, HR-специалистами, обучать их вопросам инклюзивности.

Параллельно с этим мы вели постоянную работу: встречались, консультировали, оказывали психологическую поддержку. Это позволило нашим участницам найти работу в гостиничной сфере, например, в уборке номеров, а также трудоустроиться в сфере трансфера, в городе Ош, где девушки с водительскими правами обеспечивают транспортировку до аэропорта.

С какими сложностями вы столкнулись?

Сложности, конечно, были. Например, мы продолжили обучение и трудоустройство даже после завершения проекта. Были случаи, когда переговоры с компаниями длились несколько месяцев, но в итоге не дали результатов - они просто перестали отвечать. Мы поняли, что не всегда всё, что мы ожидаем, приводит к результату, и начали искать другие возможности. В итоге сотрудничество сложилось с сотовыми компаниями и транспортными услугами.

Также мы помогли улучшить навыки у женщин, работающих как индивидуальные предприниматели. Например, у нас была девушка, которая занимается бисероплетением, а другая - прекрасный IT-специалист с хорошим знанием английского языка. Мы долго переживали за неё, так как её кандидатуру часто отклоняли, но в конечном итоге она прошла стажировку.

В результате, каждая из девушек, завершивших обучение в проекте, теперь имеет качественное профессиональное резюме с QR-кодом. Ранее они сталкивались с проблемой: резюме было слишком обобщённым, и работодателю было сложно выбрать нужную информацию. Мы помогли им научиться составлять резюме и презентовать себя.

Кроме того, мы работаем с работодателями, обучая их, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, развеивая мифы и создавая понимание. В некоторых регионах продолжают звонить девушки, которые хотят открыть ИП, но сталкиваются с проблемами в сфере налогообложения. Согласно Трудовому кодексу, люди с инвалидностью, в том числе с первой и второй группой, могут работать. Это требует дальнейшей работы по повышению осведомлённости общества.

Какие шаги предпринимались для повышения заинтересованности работодателей в трудоустройстве людей с инвалидностью?

Мы начали сотрудничать с университетом Энактус, который стал платформой для инициирования проектов, поддерживающих студентов и местные сообщества. Энактус работает с различными социальными проектами, и на этот раз они предложили обучить людей с инвалидностью производству эко-посуды. Связались с нами, потому что мы уже занимаемся трудоустройством людей с инвалидностью, и они предположили, что у нас есть кандидаты, которые могли бы пройти обучение.

С Аскаром Турдуголовым (Оскар Райс) нашим партнером мы обсудили предложение, и решили, что это отличная возможность для наших подопечных. Эко-посуда - это направление, которое в последнее время набирает популярность, и мы согласились обучить желающих.

В итоге, мы выбрали самых мотивированных женщин с инвалидностью, которые проявили заинтересованность в проекте. Однако важно отметить, что обучать людей с инвалидностью не всегда легко. Мы можем обучить большое количество людей, но в конце остаётся лишь небольшой процент тех, кто действительно заинтересован в долгосрочной работе. Мы всегда поддерживаем идею, что люди с инвалидностью должны иметь свободный доступ к экономическим возможностям, и именно такие проекты дают им шанс быть независимыми.

Шесть женщин с инвалидностью под руководством Чинары, активистки с нарушением слуха и речи, успешно завершили обучение. Сейчас они ждут реализации проектов, которые будут заинтересованы в производстве эко-посуды. Мы рассмотрели множество примеров таких проектов за рубежом. Например, в Таиланде пирожные часто заворачивают в бамбуковые листья, а в Бишкеке мы увидели форму тарелки, изготовленную из экологически чистых материалов. Это вдохновило нас на дальнейшее развитие и расширение идеи.

Однако важно понимать, что такие проекты требуют времени для реализации. Мы с Аскаром пришли к выводу, что для достижения устойчивых результатов проекты с людьми с инвалидностью должны быть долгосрочными - не на год и не на два, а как минимум на три года. Это связано с тем, что процесс от идеи до согласия работодателей занимает много времени. Работодатели должны быть готовы к принятию людей с инвалидностью в свои коллективы, а сама мотивация участников может снижаться по мере ожидания. В таких случаях важно поддерживать энергию и мотивацию, продолжать работать с работодателями и не опускать руки.

Мы уверены, что такие проекты имеют большое значение для развития инклюзивного общества, и продолжим работать над созданием возможностей для людей с инвалидностью.