В Бишкеке подвели итоги проекта "Жить в достоинстве"

В Бишкеке состоялось подведение итогов проекта по предотвращению бытового насилия "Жить в достоинстве", который реализуется с июля 2022 года в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане при финансовой поддержке Правительства Великобритании организацией International Alert. В Кыргызстане проект исполнен в сотрудничестве с двумя двумя местными неправительственными организациями – Общественным фондом "DIA" в Ошской области и Общественным фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" в Чуйской области.

"Приоритеты правительства Великобритании во многом совпадают с Национальным планом действий Кыргызской Республики. Благодаря нашим совместным усилиям мы стремимся к созданию общества, которое поддерживает женщин и способствует предотвращению семейного насилия", - отметила Анн Херриган, заместитель главы миссии Посольства Великобритании в Кыргызстане.

Проект был нацелен на предотвращение и сокращение случаев семейного и гендерного насилия, укрепление семейных отношений, преодоление гендерных стереотипов и расширение экономических возможностей женщин.

"Данный проект, реализуемый с 2022 года позволил повысить осведомленность о механизмах предотвращения домашнего насилия и улучшить качество предоставляемой помощи пострадавшим. Мы призываем всех объединить усилия в борьбе за безопасное будущее, где каждая женщина и каждый ребенок и каждый член будет жить бесстрашно в нашей стране" - сказал в своей вступительной речи Максатбек Клычев, полковник милиции, начальник управления СОБ МВД Кыргызской Республики.

В результате проекта Общественный фонд "DIA" и Общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой" провели тренинги по гендерной чувствительности и расширению экономических прав и возможностей для 50 семей, которые получили знания и навыки по предотвращению домашнего насилия. Кроме того, проектом было приобретено оборудование и поддержан запуск 45 видов деятельности, приносящих доход для молодых женщин и их семей, что расширило экономические права женщин в обоих пилотных регионах.

"Методология рабочая, в Оше наша организация охватила 30 семьей, в результате мы отмечаем личностный рост невесток в семье, изменилось восприятие и отношение к себе и другим членам семьи, выросла уверенность и улучшены коммуникативные навыки. Так как этот подход проявил себя, мы сами за счет свое организации планируем в этом году еще 5 семей в наших пилотных МТУ", - отмечает директор ОФ "DIA"т Авазкан Ормонова.

Чтобы добиться значимых изменений, была внедрена методология "Жить в достоинстве", которая предоставила 200 участниками проекта инструменты для предотвращения и смягчения последствий домашнего насилия.

Семьям, принимавшим участие в проекте, были предоставлены психологическая и юридическая консультации. Как было отмечено в заключительной оценке проекта, именно комплексный подход в работе со всеми членами семьи, психологическая и социальная помощь, юридические консультации и поддержка доходоприносящей деятельности принесли очевидные результаты, такие как личностный рост, знание о запуске и ведении бизнеса.

Следует отметить что по завершению проекта, его участники не остаются один на один, их продолжат курировать еще какое-то время Общественный фонд "DIA" и Общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой".