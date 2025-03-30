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В Бишкеке представили госпрограмму комплексного развития регионов КР

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялась пресс-сессия, на которой общественности была представлена Государственная программа комплексного развития регионов Кыргызской Республики на 2025–2030 годы, а также опыт ее реализации.

На вопросы журналистов отвечали

- Искандарбек Маматов - руководитель управления Министерства экономики и коммерции

- Эмилбек Абдыкадыров - аким Ат-Башынского района

- Сталбек Нарындыков - председатель Ассоциации предпринимателей Ат-Башынского района

До официального принятия программы, методы управления, положенные в основу программы, были протестированы в пилотном режиме в ряде районов. Среди них особенно выделился Ат-Башинский район Нарынской области, где цели государственной программы были реализованы через Программу социально-экономического развития на районном уровне (ПСЭР).

Выступая на пресс-сессии, начальник управления политики регионального развития Министерства экономики и коммерции КР Искандарбек Маматов подчеркнул, что ПСЭР является ключевым механизмом, который позволяет связать стратегические цели на государственном уровне с реальной ситуацией на местах.

Для реализации Государственной программы районы, города и айылные аймаки, основываясь на методологии разработки ПСЭР, утвержденной Министерством экономики и коммерции КР, должны разработать свои собственные программы развития. В связи с принятием Госпрограммы, ранее утвержденные местные ПСЭР приводятся в соответствие с требованиями Госпрограммы, а в тех районах, где таких документов нет – создаются "с нуля". В результате, к 2030 году все регионы страны будут развиваться согласованно, используя единые инструменты планирования, связанные в единую систему. Важным фактором развития станет то, что теперь отраслевые, ведомственные программы и планы

также будут связаны с местными.

Аким Ат-Башинского района Эмилбек Абдыкадыров подробно рассказал о том, как была разработана ПСЭР района, и отметил, что в ее основу легли диалог с бизнесом и населением. В 2021 году была создана рабочая группа, а в 2022 – сформирован Координационный совет. В процесс совместного проектирования будущего активно вовлекались представители гражданского общества, фермеры, предприниматели. Каждое учреждение и каждый айыл окмоту отвечали за свое направление и формировали пятилетние планы развития.

"Мы работали с конкретными проблемами бизнеса и населения, и направлениями развития района. Координационный совет из 25 человек собирался шесть раз, обсуждая документ. В фокус-группах участвовали около 50 человек, в том числе около 30 женщин.

Были проведены и общественные слушания. Это программа, созданная не "в кабинетах", а вместе с обществом", – отметил Абдыкадыров.

Он также подчеркнул, что с начала реализации программы район получил статус "Органического аймака" и начал развиваться по кластерному принципу.

В туристической отрасли были организованы фестивали "Зима на Кель-Суу", "Кыргызский вкус", "Кыргызское кочевье", "Кыргызский шырдак", что оживило туристический потенциал района. Специальный план действий на 2024-2026 годы направлен на развитие инфраструктуры, кадров, экологии и качества услуг в туризме.

"Разработанная нами модель годится не только для Ат-Башы. Каждый регион, разрабатывая свою социально-экономическую программу, должен учитывать собственные внутренние ресурсы, географию, потенциал развития, выслушивать предложения бизнеса и общества, обсуждать их и определять приоритетные направления", – резюмировал Абдыкадыров.

Отметим, что новые методики разработки местных ПСЭР (районных и муниципальных) являются "фундаментом", самым близким к населению уровнем той системы планирования и прогнозирования, которую выстраивает Государственная программа комплексного развития регионов Кыргызской Республики на 2025–2030 годы.


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URL: https://www.vb.kg/444371
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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