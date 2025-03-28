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В Баткене незаконно переданные пастбища возвращены в госсобственность

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- Бактыгуль Акжолова
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ГКНБ выявил незаконную передачу пастбищ в Баткене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2007 году местное самоуправление города Баткен незаконно передало пастбищные земли, расположенные в городе Баткен, в частную собственность, без проведения их трансформации.

После проведенных следственно-оперативных мероприятий владелец земельного участка Б.С. добровольно вернул участок площадью 2,0 га в Департамент муниципальной собственности при мэрии города Баткен.

В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия для выявления аналогичных фактов.


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URL: https://www.vb.kg/444377
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, земельный участок
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