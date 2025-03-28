В Бишкеке отметили Международный день театра

В Бишкекском городском драматическом театре им. А. Умуралиева при Управлении культуры мэрии города Бишкек состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню театра.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника Управления культуры Апсамат Акунов, отметивший значимость театрального искусства в культурной жизни столицы. Он выразил благодарность актерам и всему коллективу театра за их вклад в развитие сценического искусства и сохранение культурного наследия.

В рамках мероприятия работников театра наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Торжественная часть завершилась спектаклем, подготовленным актерами театра.

Международный день театра – это праздник, объединяющий всех, кто посвятил свою жизнь сценическому искусству. Театр имени А. Умуралиева, являясь одним из ведущих культурных центров столицы, продолжает радовать зрителей постановками, наполненными глубиной и мастерством.