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В Бишкеке отметили Международный день театра

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В Бишкекском городском драматическом театре им. А. Умуралиева при Управлении культуры мэрии города Бишкек состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню театра.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника Управления культуры Апсамат Акунов, отметивший значимость театрального искусства в культурной жизни столицы. Он выразил благодарность актерам и всему коллективу театра за их вклад в развитие сценического искусства и сохранение культурного наследия.

В рамках мероприятия работников театра наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Торжественная часть завершилась спектаклем, подготовленным актерами театра.

Международный день театра – это праздник, объединяющий всех, кто посвятил свою жизнь сценическому искусству. Театр имени А. Умуралиева, являясь одним из ведущих культурных центров столицы, продолжает радовать зрителей постановками, наполненными глубиной и мастерством.


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URL: https://www.vb.kg/444378
Теги:
театр, Бишкек
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