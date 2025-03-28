Погода
$ 86.44 - 86.89
€ 93.20 - 94.20

ВОЗ предоставила Кыргызстану оборудование на 8 млн сомов для эпиднадзора

130  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане предоставила Министерству здравоохранения лабораторное оборудование на сумму более 8 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Это оборудование направлено на усиление эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и повышение лабораторных возможностей страны.

Переданное оборудование было распределено между тремя учреждениями здравоохранения: Национальным институтом общественного здравоохранения, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке и Ошским городским центром профилактики заболеваний. В ближайшее время оборудование получит Республиканский центр по профилактике и контролю карантинных инфекций.

В комплект оборудования входят ламинарные боксы, холодильники для хранения серологических и ПЦР тестов, паровые стерилизаторы и другие устройства. Это оборудование поможет проводить диагностику инфекционных заболеваний, включая корь, гепатит и особо опасные инфекции.

Закупка оборудования стала возможна в рамках проекта Пандемического фонда "Единое здоровье", который соответствует глобальным усилиям по усилению безопасности здравоохранения и готовности к пандемиям.

Представитель ВОЗ в Кыргызстане Д-р Ливиу Ведраско отметил, что передаваемое оборудование является долгосрочной инвестицией в систему здравоохранения Кыргызстана.

Главные врачи получивших учреждения выразили благодарность ВОЗ за поддержку, отметив, что новое оборудование поможет быстрее реагировать на вспышки заболеваний и обеспечивать защиту здоровья населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444380
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  