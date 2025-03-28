ВОЗ предоставила Кыргызстану оборудование на 8 млн сомов для эпиднадзора

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане предоставила Министерству здравоохранения лабораторное оборудование на сумму более 8 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Это оборудование направлено на усиление эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и повышение лабораторных возможностей страны.

Переданное оборудование было распределено между тремя учреждениями здравоохранения: Национальным институтом общественного здравоохранения, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке и Ошским городским центром профилактики заболеваний. В ближайшее время оборудование получит Республиканский центр по профилактике и контролю карантинных инфекций.

В комплект оборудования входят ламинарные боксы, холодильники для хранения серологических и ПЦР тестов, паровые стерилизаторы и другие устройства. Это оборудование поможет проводить диагностику инфекционных заболеваний, включая корь, гепатит и особо опасные инфекции.

Закупка оборудования стала возможна в рамках проекта Пандемического фонда "Единое здоровье", который соответствует глобальным усилиям по усилению безопасности здравоохранения и готовности к пандемиям.

Представитель ВОЗ в Кыргызстане Д-р Ливиу Ведраско отметил, что передаваемое оборудование является долгосрочной инвестицией в систему здравоохранения Кыргызстана.

Главные врачи получивших учреждения выразили благодарность ВОЗ за поддержку, отметив, что новое оборудование поможет быстрее реагировать на вспышки заболеваний и обеспечивать защиту здоровья населения.