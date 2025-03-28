Минсельхоз объявил тендер на закупку семян пастбищных растений

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, а именно Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов, объявляет тендер на закупку семян пастбищных растений с целью улучшения состояния пастбищ и повышения их продуктивности, сообщает пресс-служба МСХ КР.

Тендер включает следующие многолетние пастбищные травы:

• Кострец безостый (Bromus inermis) – качественная и устойчивая трава для пастбищ;

• Райграс пастбищный (Lolium perenne) – удобное для выпаса скота и быстрорастущее растение;

• Житняк (Agropyron) – засухоустойчивое растение, подходящее для укрепления пастбищ;

• Эспарцет многолетний (Onobrychis) – обогащающее почву и полезное для скота кормовое растение.

Заинтересованные компании могут подать свои предложения для участия в тендерном лоте №250326492260955 через официальный портал государственных закупок Кыргызской Республики (http://zakupki.gov.kg/). Приглашаем к участию все организации, соответствующие требованиям!