В КР строят около 62 тысяч ипотечных квартир: кто может их получить

По всей стране строится около 62 тысяч ипотечных квартир, а число участников программы составляет 45 тысяч. Об этом сообщила начальник управления по работе с населением Государственной ипотечной компании Гульзат Тотубаева.

По ее словам, в некоторых регионах количество строящихся домов превышает число участников программы. Поскольку Бишкек является столицей, большинство участников именно из этого города.

"У нас есть два основных механизма. Первый - это постановка в очередь. Для этого существуют определенные требования. Во-первых, за последние три года у участника не должно быть в собственности жилья. Во-вторых, общий трудовой стаж должен составлять не менее двух лет.

В рамках этого механизма у нас есть три ипотечных продукта:

льготная ипотека,

социальная ипотека,

доступная ипотека.

В программе доступной ипотеки могут участвовать граждане, официально работающие в частном секторе.

Второй механизм - это долевое жилищное строительство. В этом случае мы не учитываем, работает человек официально или нет, так как этот формат ориентирован на наших граждан, работающих за границей.

Кроме того, существуют отдельные категории для матерей-одиночек, вдов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями", - добавила Тотубаева.

Источник: Кабар