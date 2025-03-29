Репетиторам и гидам в Узбекистане запретят работать в статусе самозанятых

В Узбекистане разработали обновленный список видов деятельности для самозанятых лиц, который вступит в силу с 1 января 2026 года. В перечне стало на 33 пункта меньше по сравнению с его действующей версией. В частности, исчезли репетиторство, услуги гидов, розничная торговля. Документ является приложением к указу президента республики Шавката Мирзиёева "О мерах по повышению роли малого и среднего бизнеса в экономике".

В данный момент список видов деятельности, работ и услуг, которые могут выполнять граждане в статусе самозанятых, состоит из 105 строк. В новой версии документа представлено 72 позиции.

В частности, исключены парикмахерские и косметологические услуги, фото- и видеосъемка, изготовление кондитерских изделий, копирайтинг, услуги переводчика, риелторские услуги, ремонт автомобилей, ведение кружков, деревянное зодчество и прочее.

Вместе с тем появились новые пункты, например, торговля на маркетплейсах и сохранение объектов нематериального культурного наследия.

Деятельность по таким направлениям, как народное целительство и перевозка пассажиров, по-прежнему можно будет осуществлять лишь при наличии отдельной лицензии.

Публикация обновленного списка вызвала неоднозначную реакцию. К примеру, создательница Telegram-канала "Потребитель.Уз" Лилия Николенко констатировала, что "огромную армию репетиторов, ремонтников, копирайтеров, гидов, фотографов и др. просто загоняют на нелегальное положение". По ее мнению, работать люди не прекратят, укрупняться им некуда, да и укрупнение - дело добровольное, значит, они просто перестанут платить налоги.

Николенко также задается вопросом, почему именно эти 33 вида деятельности попали под исключение из списка.

"Почему медсестра может быть самозанятой, а репетитор нет? Художник имеет право оформить самозанятость, а фотограф - нет? Очень бы хотелось почитать обоснование, какие блага для страны, народа и бизнеса принесет это более чем странное сокращение", - пишет администратор популярного в Узбекистане канала.

Источник: Фергана