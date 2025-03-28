В Бишкеке задержан пакистанец, вымогавший деньги у соотечественников

ГКНБ задержал гражданина Пакистана А.М.К. объявленного ранее в розыск за организацию и совершение преступлений в Бишкеке, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, иностранец длительное время находился в Кыргызстане и, прикрываясь якобы имеющимися связями среди госслужащих, предлагал иностранцам посреднические услуги по оформлению разрешительных документов.

В действительности он вымогал у соотечественников крупные денежные суммы, пользуясь их безвыходным положением, и не возвращал личные документы без оплаты.

По итогам следственных действий А.М.К. заключен под стражу.