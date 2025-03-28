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В Бишкеке задержан пакистанец, вымогавший деньги у соотечественников

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ задержал гражданина Пакистана А.М.К. объявленного ранее в розыск за организацию и совершение преступлений в Бишкеке, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, иностранец длительное время находился в Кыргызстане и, прикрываясь якобы имеющимися связями среди госслужащих, предлагал иностранцам посреднические услуги по оформлению разрешительных документов.

В действительности он вымогал у соотечественников крупные денежные суммы, пользуясь их безвыходным положением, и не возвращал личные документы без оплаты.

По итогам следственных действий А.М.К. заключен под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/444386
Теги:
задержание, мошенничество, Пакистан, Бишкек, Кыргызстан, Документ
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