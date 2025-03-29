Страны Центральной Азии остались один на один с "Талибаном"

Полевой командир движения "Талибан" обещает захватить часть Таджикистана за считанные дни. Насколько реальны эти угрозы, в том числе и для стран Центральной Азии? На этот вопрос попытались ответить эксперты.

Лидеры мировых держав выстраиваются в очередь, чтобы наладить контакты с талибами, хотя еще вчера причисляли их к террористическим организациям. Аналогичное происходит и в Сирии. Международное сообщество, по сути дела, легализует радикальные исламистские движения. Как это может отразиться на ситуации в нашем регионе? Пока внимание всего мира приковано к Украине и сектору Газа, в нашем регионе происходят серьезные геополитические изменения. О них не пишут, их не освещают. Но эти процессы могут оказаться миной замедленного действия. И, похоже, наш регион остался один на один с этими процессами. Что происходит? Почему ранее запрещенные движения поднимают голову? Почему вчерашние преступники сегодня стали героями? Как связаны между собой победа оппозиции в Сирии, антимигрантские настроения в мире и радикализация политиков?