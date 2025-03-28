Кыргызстан обсудил с ЕС упрощение визового режима для своих граждан

В Ашхабаде прошла 20-я Министерская встреча Европейский Союз – Центральная Азия, в которой принял участие заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества, включая экономическую взаимосвязанность, инвестиции, устойчивое развитие, экологию, образование и безопасность.

Медер Абакиров рассказал о проводимых в Кыргызстане экономических реформах, подчеркнул важность развития транспортных коридоров, укрепления экономических связей и привлечения инвестиций. Он отметил, что Центральная Азия обладает всеми предпосылками для превращения в один из важнейших хабов мировой торговли и может стать мостом между Европой и Азией.

Отдельное внимание было уделено совместным проектам в области экологии, возобновляемых источников энергии, образования и инноваций. В этом контексте кыргызская сторона подчеркнула необходимость продвижения вопроса об облегчении визового режима и упрощении правил пребывания граждан Кыргызстана в европейских странах.

Также обсуждались вопросы региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане. Кыргызская Республика выступает за мирное разрешение конфликтов и усиление координации усилий в борьбе с трансграничными угрозами.

В рамках визита в Ашхабад Медер Абакиров встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, а также принял участие в мероприятии "Международный год мира и доверия: Углубление сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом".

На встрече стороны также обсудили подготовку первого Саммита ЕС-ЦА, который пройдет в апреле в Самарканде.