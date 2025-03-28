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Произведена ротация некоторых судей местных судов Кыргызстана (список)

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Президент Садыр Жапаров подписал указ "О переводе некоторых судей местных судов Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с Конституцией и по представлению председателя Верховного суда, некоторые судьи были переведены в другие местные суды для исполнения своих полномочий на оставшийся срок.

– город Бишкек:

Бишкекский городской суд:

Абсатарову Гульзат Абсатаровну – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Архарову Кымбат Кадыровну – из Ленинского районного суда города Бишкек;

Байдаеву Лейлу Алиевну – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Байсова Кылыча Таштанбековича – из Сокулукского районного суда Чуйской области;

Болотбаева Мелиса Жаныбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Джаналиева Бекболота Болотбековича – из Чуйского областного суда;

Аманова Каната Амановича – из Джалал-Абадского областного суда;

Джээнбекову Альбину Бакеновну – из Ошского городского суда Ошской области;

Кадыркулову Таалайкуль Калыкбековну – из Сокулукского районного суда Чуйской области;

Саадабаеву Гульзат Аскербековну – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Сатарбек уулу Мирбека – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Самудинова Кубанычбека Бердибековича – из Сузакского районного суда Джалал-Абадской области;

Темирбекову Аиду Абдрахмановну – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;

Чотонова Санжара Бейшенкуловича – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Чикееву Жамилю Марсбековну – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Эсенбаева Нурлана Бердибековича – из Ошского городского суда Ошской области;

Эсенбаева Адылбека Маматибраимовича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Первомайский районный суд города Бишкек:

Алыбаева Азамата Артельевича – из Ошского областного суда;

Азимжанова Мадамина Низамидиновича – из Бишкекского городского суда;

Жогоштиеву Аиду Токтосуновну – из Ошского городского суда Ошской области;

Жаныбекова Медера Жаныбековича – из Бишкекского городского суда;

Калыкова Бакыта Усенкановича – из Иссык-Кульского областного суда;

Кангелдиева Калыйнура Ратбековича – из Жайылского районного суда Чуйской области;

Садыкова Урматбека Асанбековича – из Сулюктинского городского суда Баткенской области;

Саргалдакова Искандера Бекболотовича – из Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области;

Мамырова Эльдарбека Джекшебаевича – из Ошского городского суда Ошской области;

Молоева Дамира Жоомартовича – из Бишкекского городского суда;

Черикова Нурлана Кийикбаевича – из Иссык-Кульского областного суда;

Октябрьский районный суд города Бишкек:

Абдырахманова Урматбека Амановича – из Ошского городского суда Ошской области;

Алибаева Бактыяра Маликовича – из Кеминского районного суда Чуйской области;

Жороева Эльдияра Жолборсбековича – из Жайылского районного суда Чуйской области;

Исажанова Келдибека Сайдахматовича – из Нарынского областного суда;

Казыгулову Мээрим Эсенкановну – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;

Кыдырбаева Жаркынбека Садирбековича – из Таласского областного суда;

Суеркулова Эрлана Оморалиевича – из Аламудунского районного суда Чуйской области;

Омуралиева Бакытбека Эмилбековича – из Нарынского городского суда Нарынской области;

Свердловский районный суд города Бишкек:

Абдыразакова Омурбека Анарбековича – из Чуйского областного суда;

Апышева Алмаза Апышевича – из Баткенского областного суда;

Карабекову Эльмиру Чондошовну – из Кара-Кульджинского районного суда Ошской области;

Кулмурзаева Манасбека Каримовича – из Сокулукского районного суда Чуйской области;

Кыдыралиеву Нурзат Амантуровну – из Джалал-Абадского областного суда;

Маматалиеву Айнуру Сайбидиновну – из Бишкекского городского суда;

Мусаеву Айке Рахманбердиевну – из Аламудунского районного суда Чуйской области;

Токтосунова Тилека Калыковича – из Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области;

Усакпаеву Гульзат Каныбековну – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;

Ленинский районный суд города Бишкек:

Абдуллаева Болотбека Абдырахмановича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;

Кожомбердиева Нурлана Кожомбердиевича – из Бишкекского городского суда;

Матисакова Кадырбека Монокбаевича – из Бакай-Атинского районного суда Таласской области;

Омуралиева Мелиса Асанбековича – из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;

Энкилбаеву Элнуру Батырбаевну – из Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области;

Административный суд города Бишкек:

Ахметову Айнуру Касымбековну – из Административного суда Нарынской области;

Нартаева Нурмана Канатбековича – из Административного суда Джалал-Абадской области;

– Чуйская область:

Чуйский областной суд:

Досмамбетову Чолпон Монолдоровну – из Административного суда города Бишкек;

Сабитову Жамилю Сабитовну – из Бишкекского городского суда;

Сатарову Айнуру Мелисовну – из Аламудунского районного суда Чуйской области;

Термечикова Мирлана Арстанбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Шин Галину Алексеевну – из Ошского городского суда Ошской области;

Аламудунский районный суд:

Джунушеву Назгуль Турусбековну – из Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области;

Жумабаеву Жылдыз Кабыловну – из Ленинского районного суда города Бишкек;

Ибраеву Чынару Назарбековну – из Ноокатского районного суда Ошской области;

Исаеву Айзаду Чолпонкуловну – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Смаилову Асел Асылбековну – из Узгенского районного суда Ошской области;

Сыдыкова Марата Райымбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Кеминский районный суд

Тажибаева Илязбека Курванбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Сокулукский районный суд

Осмонова Феликса Ой-Талбековича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;

Абжалбек кызы Зарину – из Кадамджайского районного суда Баткенской области;

Московский районный суд:

Батыралиева Кайрата Абдуллаевича – из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;

Маматова Куштарбека Иссаевича – из Нарынского районного суда Нарынской области;

Калбаева Алмаза Тургуналиевича – из Бишкекского городского суда;

Жайылский районный суд

Калыбаева Алмаза Жээнкуловича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

– Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский областной суд:

Дыйканова Нургазы Пиримбердиевича – из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;

Кожомкулова Алайбека Рамазановича – из Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области;

Иссык-Кульский районный суд:

Алибаева Акматали Имаралиевича – из Бишкекского городского суда;

Каримбаеву Чолпон Маматеминовну – из Ленинского районного суда города Бишкек;

Джети-Огузский районный суд

Шаматова Улана Шайлообековича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;

Ак-Суйский районный суд

Дубанаева Кубатбека Султанмуратовича – из Московского районного суда Чуйской области;

Балыкчинский городской суд

Каримову Рахат Абдылдаевну – из Бишкекского городского суда;

Караколский городской суд

Баймуратову Кумушай Шакиралиевну – из Октябрьского районного суда города Бишкек;

– Нарынская область:

Нарынский областной суд

Каипова Эмилбека Осконбаевича – из Московского районного суда Чуйской области;

Нарынский районный суд

Акматова Абдималика Алиевича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Нарынский городской суд

Нармырзаева Марклена Алтынбековича – из Кадамджайского районного суда Баткенской области;

Джумгальский районный суд

Ибраимова Нурдина Жолдошмаметовича – из Первомайского районного суда города Бишкек;

Административный суд Нарынской области

Дыйканбаеву Гульзат Ыдырысовну – из Административного суда города Бишкек;

– Таласская область:

Таласский областной суд

Дарманкулова Манасбека Машираповича – из Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области;

Бакай-Атинский районный суд

Матраимова Бахтияра Шамшиевича – из Аламудунского районного суда Чуйской области;

– Джалал-Абадская область:

Джалал-Абадский областной суд:

Джусупбекову Космиру Айтакуновну – из Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области;

Женишбек уулу Жолдошбека – из Майлуу-Суйского городского суда Джалал-Абадской области;

Султаналиева Медела Керимжановича – из Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области;

Тойгонбаева Асанбека Рафиковича – из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;

Узакбаева Азамата Насыровича – из Аламудунского районного суда Чуйской области;

Джалал-Абадский городской суд

Астаркулова Данияра Шаршенбековича – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Сузакский районный суд

Динеева Мирада Сагынбековича – из Бишкекского городского суда;

Токтогульский районный суд:

Бегалиева Тилектеша Ишеналиевича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;

Сагынбекову Дамиру Эсенбековну – из Ленинского районного суда города Бишкек;

Тилемишова Азамата Жайчыбековича – из Административного суда Баткенской области;

Майлуу-Суйский городской суд

Айтмолдоева Бактыбека Аскаровича – из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;

– Ошская область:

Ошский областной суд:

Абдыразакова Нурлана Тажибаевича – из Ошского городского суда Ошской области;

Асанова Эрлана Джекшенбековича – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;

Бекбаеву Нурию Хусаиновну – из Бишкекского городского суда;

Исаеву Кундус Кедейкановну – из Ошского городского суда Ошской области;

Ошский городской суд:

Асаналиеву Чынару Сейткадыровну – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Бегимбаеву Аиду Алыбековну – из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;

Бектемирову Салтанат Кубанычбековну – из Бишкекского городского суда;

Кермалиева Нурмухамбета Байысбековича – из Лейлекского районного суда Баткенской области;

Садыкову Гульмиру Сартовну – из Бишкекского городского суда;

Султаналиеву Сеиль Асанкуловну – из Токмокского городского суда Чуйской области;

Тургунбекову Гаухар Рафиковну – из Свердловского районного суда города Бишкек;

Кара-Сууйский районный суд:

Боромбаева Мирлана Исаковича – из Ошского областного суда;

Есекеева Керезбека Суеркуловича – из Чуйского областного суда;

Курманалиеву Аиду Абдынасаровну – из Ысык-Атинского районного суда Чуйской области;

Саданбекову Жаркын Кубатбековну – из Аламудунского районного суда Чуйской области;

Ноокатский районный суд

Эралиева Таалайбека Каскаевича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;

Узгенский районный суд

Кадырову Гульназ Кубанычбековну – из Бишкекского городского суда;

Кара-Кульджинский районный суд

Алимкулова Нургазы Халиловича – из Ошского областного суда;

– Баткенская область:

Баткенский областной суд

Джумагулова Азамата Кадырбековича – из Ошского областного суда;

Кызыл-Кийский городской суд

Солпуеву Назиру Мукамендиевну – из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;

Лейлекский районный суд

Есенкулову Салтанат Арстанбековну – из Ошского городского суда Ошской области;

Сулюктинский городской суд

Бокомбаева Амана Мамыркожоевича – из Узгенского районного суда Ошской области;

Административный суд Баткенской области

Толубаеву Бермет Мамыровну – из Чуйского областного суда.

Указ вступает в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/444390
Теги:
назначение, суд, Кыргызстан
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