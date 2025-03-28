Произведена ротация некоторых судей местных судов Кыргызстана (список)

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О переводе некоторых судей местных судов Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с Конституцией и по представлению председателя Верховного суда, некоторые судьи были переведены в другие местные суды для исполнения своих полномочий на оставшийся срок.
– город Бишкек:
Бишкекский городской суд:
Абсатарову Гульзат Абсатаровну – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Архарову Кымбат Кадыровну – из Ленинского районного суда города Бишкек;
Байдаеву Лейлу Алиевну – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Байсова Кылыча Таштанбековича – из Сокулукского районного суда Чуйской области;
Болотбаева Мелиса Жаныбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Джаналиева Бекболота Болотбековича – из Чуйского областного суда;
Аманова Каната Амановича – из Джалал-Абадского областного суда;
Джээнбекову Альбину Бакеновну – из Ошского городского суда Ошской области;
Кадыркулову Таалайкуль Калыкбековну – из Сокулукского районного суда Чуйской области;
Саадабаеву Гульзат Аскербековну – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Сатарбек уулу Мирбека – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Самудинова Кубанычбека Бердибековича – из Сузакского районного суда Джалал-Абадской области;
Темирбекову Аиду Абдрахмановну – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;
Чотонова Санжара Бейшенкуловича – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Чикееву Жамилю Марсбековну – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Эсенбаева Нурлана Бердибековича – из Ошского городского суда Ошской области;
Эсенбаева Адылбека Маматибраимовича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Первомайский районный суд города Бишкек:
Алыбаева Азамата Артельевича – из Ошского областного суда;
Азимжанова Мадамина Низамидиновича – из Бишкекского городского суда;
Жогоштиеву Аиду Токтосуновну – из Ошского городского суда Ошской области;
Жаныбекова Медера Жаныбековича – из Бишкекского городского суда;
Калыкова Бакыта Усенкановича – из Иссык-Кульского областного суда;
Кангелдиева Калыйнура Ратбековича – из Жайылского районного суда Чуйской области;
Садыкова Урматбека Асанбековича – из Сулюктинского городского суда Баткенской области;
Саргалдакова Искандера Бекболотовича – из Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области;
Мамырова Эльдарбека Джекшебаевича – из Ошского городского суда Ошской области;
Молоева Дамира Жоомартовича – из Бишкекского городского суда;
Черикова Нурлана Кийикбаевича – из Иссык-Кульского областного суда;
Октябрьский районный суд города Бишкек:
Абдырахманова Урматбека Амановича – из Ошского городского суда Ошской области;
Алибаева Бактыяра Маликовича – из Кеминского районного суда Чуйской области;
Жороева Эльдияра Жолборсбековича – из Жайылского районного суда Чуйской области;
Исажанова Келдибека Сайдахматовича – из Нарынского областного суда;
Казыгулову Мээрим Эсенкановну – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;
Кыдырбаева Жаркынбека Садирбековича – из Таласского областного суда;
Суеркулова Эрлана Оморалиевича – из Аламудунского районного суда Чуйской области;
Омуралиева Бакытбека Эмилбековича – из Нарынского городского суда Нарынской области;
Свердловский районный суд города Бишкек:
Абдыразакова Омурбека Анарбековича – из Чуйского областного суда;
Апышева Алмаза Апышевича – из Баткенского областного суда;
Карабекову Эльмиру Чондошовну – из Кара-Кульджинского районного суда Ошской области;
Кулмурзаева Манасбека Каримовича – из Сокулукского районного суда Чуйской области;
Кыдыралиеву Нурзат Амантуровну – из Джалал-Абадского областного суда;
Маматалиеву Айнуру Сайбидиновну – из Бишкекского городского суда;
Мусаеву Айке Рахманбердиевну – из Аламудунского районного суда Чуйской области;
Токтосунова Тилека Калыковича – из Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области;
Усакпаеву Гульзат Каныбековну – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;
Ленинский районный суд города Бишкек:
Абдуллаева Болотбека Абдырахмановича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;
Кожомбердиева Нурлана Кожомбердиевича – из Бишкекского городского суда;
Матисакова Кадырбека Монокбаевича – из Бакай-Атинского районного суда Таласской области;
Омуралиева Мелиса Асанбековича – из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
Энкилбаеву Элнуру Батырбаевну – из Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области;
Административный суд города Бишкек:
Ахметову Айнуру Касымбековну – из Административного суда Нарынской области;
Нартаева Нурмана Канатбековича – из Административного суда Джалал-Абадской области;
– Чуйская область:
Чуйский областной суд:
Досмамбетову Чолпон Монолдоровну – из Административного суда города Бишкек;
Сабитову Жамилю Сабитовну – из Бишкекского городского суда;
Сатарову Айнуру Мелисовну – из Аламудунского районного суда Чуйской области;
Термечикова Мирлана Арстанбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Шин Галину Алексеевну – из Ошского городского суда Ошской области;
Аламудунский районный суд:
Джунушеву Назгуль Турусбековну – из Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области;
Жумабаеву Жылдыз Кабыловну – из Ленинского районного суда города Бишкек;
Ибраеву Чынару Назарбековну – из Ноокатского районного суда Ошской области;
Исаеву Айзаду Чолпонкуловну – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Смаилову Асел Асылбековну – из Узгенского районного суда Ошской области;
Сыдыкова Марата Райымбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Кеминский районный суд
Тажибаева Илязбека Курванбековича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Сокулукский районный суд
Осмонова Феликса Ой-Талбековича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;
Абжалбек кызы Зарину – из Кадамджайского районного суда Баткенской области;
Московский районный суд:
Батыралиева Кайрата Абдуллаевича – из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;
Маматова Куштарбека Иссаевича – из Нарынского районного суда Нарынской области;
Калбаева Алмаза Тургуналиевича – из Бишкекского городского суда;
Жайылский районный суд
Калыбаева Алмаза Жээнкуловича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
– Иссык-Кульская область:
Иссык-Кульский областной суд:
Дыйканова Нургазы Пиримбердиевича – из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;
Кожомкулова Алайбека Рамазановича – из Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области;
Иссык-Кульский районный суд:
Алибаева Акматали Имаралиевича – из Бишкекского городского суда;
Каримбаеву Чолпон Маматеминовну – из Ленинского районного суда города Бишкек;
Джети-Огузский районный суд
Шаматова Улана Шайлообековича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;
Ак-Суйский районный суд
Дубанаева Кубатбека Султанмуратовича – из Московского районного суда Чуйской области;
Балыкчинский городской суд
Каримову Рахат Абдылдаевну – из Бишкекского городского суда;
Караколский городской суд
Баймуратову Кумушай Шакиралиевну – из Октябрьского районного суда города Бишкек;
– Нарынская область:
Нарынский областной суд
Каипова Эмилбека Осконбаевича – из Московского районного суда Чуйской области;
Нарынский районный суд
Акматова Абдималика Алиевича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Нарынский городской суд
Нармырзаева Марклена Алтынбековича – из Кадамджайского районного суда Баткенской области;
Джумгальский районный суд
Ибраимова Нурдина Жолдошмаметовича – из Первомайского районного суда города Бишкек;
Административный суд Нарынской области
Дыйканбаеву Гульзат Ыдырысовну – из Административного суда города Бишкек;
– Таласская область:
Таласский областной суд
Дарманкулова Манасбека Машираповича – из Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области;
Бакай-Атинский районный суд
Матраимова Бахтияра Шамшиевича – из Аламудунского районного суда Чуйской области;
– Джалал-Абадская область:
Джалал-Абадский областной суд:
Джусупбекову Космиру Айтакуновну – из Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области;
Женишбек уулу Жолдошбека – из Майлуу-Суйского городского суда Джалал-Абадской области;
Султаналиева Медела Керимжановича – из Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области;
Тойгонбаева Асанбека Рафиковича – из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
Узакбаева Азамата Насыровича – из Аламудунского районного суда Чуйской области;
Джалал-Абадский городской суд
Астаркулова Данияра Шаршенбековича – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Сузакский районный суд
Динеева Мирада Сагынбековича – из Бишкекского городского суда;
Токтогульский районный суд:
Бегалиева Тилектеша Ишеналиевича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;
Сагынбекову Дамиру Эсенбековну – из Ленинского районного суда города Бишкек;
Тилемишова Азамата Жайчыбековича – из Административного суда Баткенской области;
Майлуу-Суйский городской суд
Айтмолдоева Бактыбека Аскаровича – из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
– Ошская область:
Ошский областной суд:
Абдыразакова Нурлана Тажибаевича – из Ошского городского суда Ошской области;
Асанова Эрлана Джекшенбековича – из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;
Бекбаеву Нурию Хусаиновну – из Бишкекского городского суда;
Исаеву Кундус Кедейкановну – из Ошского городского суда Ошской области;
Ошский городской суд:
Асаналиеву Чынару Сейткадыровну – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Бегимбаеву Аиду Алыбековну – из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
Бектемирову Салтанат Кубанычбековну – из Бишкекского городского суда;
Кермалиева Нурмухамбета Байысбековича – из Лейлекского районного суда Баткенской области;
Садыкову Гульмиру Сартовну – из Бишкекского городского суда;
Султаналиеву Сеиль Асанкуловну – из Токмокского городского суда Чуйской области;
Тургунбекову Гаухар Рафиковну – из Свердловского районного суда города Бишкек;
Кара-Сууйский районный суд:
Боромбаева Мирлана Исаковича – из Ошского областного суда;
Есекеева Керезбека Суеркуловича – из Чуйского областного суда;
Курманалиеву Аиду Абдынасаровну – из Ысык-Атинского районного суда Чуйской области;
Саданбекову Жаркын Кубатбековну – из Аламудунского районного суда Чуйской области;
Ноокатский районный суд
Эралиева Таалайбека Каскаевича – из Октябрьского районного суда города Бишкек;
Узгенский районный суд
Кадырову Гульназ Кубанычбековну – из Бишкекского городского суда;
Кара-Кульджинский районный суд
Алимкулова Нургазы Халиловича – из Ошского областного суда;
– Баткенская область:
Баткенский областной суд
Джумагулова Азамата Кадырбековича – из Ошского областного суда;
Кызыл-Кийский городской суд
Солпуеву Назиру Мукамендиевну – из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
Лейлекский районный суд
Есенкулову Салтанат Арстанбековну – из Ошского городского суда Ошской области;
Сулюктинский городской суд
Бокомбаева Амана Мамыркожоевича – из Узгенского районного суда Ошской области;
Административный суд Баткенской области
Толубаеву Бермет Мамыровну – из Чуйского областного суда.
Указ вступает в силу со дня подписания.