День Аль-Кудса: против оккупации, апартеида и выселения палестинцев

Международный день Аль-Кудса - это уникальное наследие имама Хомейни (да смилуется над ним Аллах) по освобождению священного города Аль-Кудс; наследие, которое проистекает из глубокого понимания великим вождём Исламской революции мягкой и моральной силы ясной религии ислама, с одной стороны, и мудрости и мужества великого международного лидера – с другой. В различных обществах и политических системах существует множество надежд и идей, и все они желанны и необходимы, но идеи, которые, во-первых, не получают общественного признания, а во-вторых, не превращаются в программу действий или поступков, остаются лишь красивыми мечтами, не приносящими пользы обществу. И в этом отношении, Международный день Аль-Кудса, несомненно, - один из самых ярких примеров того, как идея в различных её аспектах превращается в программу действий для мусульманских и даже немусульманских обществ во всём мире.

Изобретательность имама Хомейни заключается в том, что он реализовал эту идею и превратил её в практический освободительный политический шаг, используя "мягкую силу" или моральную власть, чтобы побудить людей подняться и действовать. Эта идея, во-первых, универсальна по своему охвату, поскольку подчёркивает фундаментальную и абсолютную человеческую ценность, а именно сопротивление оккупации и несправедливости. Во-вторых, она устойчива во времени, поскольку пока существуют оккупация и несправедливость, сопротивление и борьба против них будут продолжаться. В-третьих, она эффективна, поскольку течение времени ещё больше подчёркивает её необходимость и усиливает склонность к ней.

В последние годы, особенно в последние два года, выходные дни на улицах многих западных стран превратились в многочисленные и многократные дни Аль-Кудса, отражая, по сути, ту же цель и идею, выдвинутую имамом Хомейни, которая была преобразована в программу действий во всём мире.

Сегодня уже недостаточно просто организовывать митинги протеста или выражать сочувствие палестинскому народу. Благодаря инициативе имама Хомейни мы вышли за рамки этой стадии. Теперь всемирное признание Международного дня Аль-Кудса должно быть использовано для того, чтобы призвать правительства по всему миру принять правовые, экономические и международные меры против преступлений оккупационного образования. К счастью, в декабре 2023 года благодаря инициативе ЮАР передать дело о геноциде палестинцев со стороны сионистского образования в Международный суд ООН многие страны мира, в том числе немусульманские, поддержали этот шаг. Такие действия должны быть более сильными, эффективными и продолжительными до тех пор, пока не будет положен конец оккупации.

Поэтому в Международный день Аль-Кудса в этом году мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность достижению справедливости и отстаиванию достоинства и права на самоопределение палестинского народа; угнетённого палестинского народа, который десятилетиями страдает от жестокой оккупации, политики апартеида, насильственного перемещения и систематических попыток колониальной этнической чистки со стороны израильского образования.

В этот великий день, когда мы отмечаем глобальную солидарность с палестинским народом, мы должны открыто заявить три главных "нет" на глобальном уровне против политики сионистского образования: нет оккупации, нет апартеиду и нет уничтожению Палестины. Три главных "нет", зиждущихся на прочных правовых и международных основах, заключаются в следующем:

1. Нет оккупации!

Вот уже более восьми десятилетий историческая Палестина находится под сионистской оккупацией, причём каждый день к оккупационному образованию присоединяется часть территории, и сегодня от исторической Палестины осталось лишь %. Эта жестокая оккупация не только противоречит многим международным конвенциям, но и осуждена многочисленными резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюции №№ 338, 476 и 2334 Совета Безопасности против сионистской оккупации, а также десятки не имеющих обязательной силы резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей в знак осуждения этой оккупации.

Поселения на палестинских землях являются вопиющим нарушением Женевской конвенции, а Международный суд ООН признал незаконным строительство разделительных стен.

Сегодня международному сообществу необходимо сказать большое и всеобъемлющее "нет" этой оккупации, что оно и делало на протяжении многих лет, принимая участие в резолюциях против оккупации палестинских территорий. Правовые основы готовы, и сегодня уже недостаточно занимать символические позиции в поддержку свободы, необходимо предпринимать решительные действия.

2. Нет апартеиду!

Согласно международному праву, апартеид является преступлением против человечества. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него (1973) определяет апартеид как международное преступление и осуждает расовые репрессии. Римский статут Международного уголовного суда (статья 7) относит апартеид к преступлениям против человечности, требующим уголовной ответственности. Устав ООН (статьи 1 и 55) подчёркивает равенство и права человека. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1761 (1962) осудила апартеид в ЮАР и призвала государства-члены бойкотировать её.

В связи с этим Комиссия ООН по расследованию, учреждённая Советом по правам человека, в 2022 году сообщила, что политика сионистского оккупационного образования в отношении палестинцев создаёт режим апартеида. В том же году Amnesty International в своём докладе признала оккупацию режимом апартеида. В 2021 году организация Human Rights Watch подтвердила эту реальность и назвала сионистское образование режимом апартеида.

Сегодня нет никаких сомнений в бесчеловечном характере израильского режима апартеида, и несмотря на то, что это доказано авторитетными международными докладами и исследованиями, сторонники этого образования, похоже, продолжают оспаривать этот факт.

3. Нет насильственному перемещению и уничтожению Палестины!

Депортация или принудительное перемещение - это военное преступление и преступление против человечества. Четвёртая Женевская конвенция (статья 49) запрещает изгнание населения на оккупированных территориях. Римский статут Международного уголовного суда (статьи 7 и 8) квалифицирует насильственное перемещение как военное преступление и преступление против человечности. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 г.) чётко определяет, что насильственное перемещение, направленное на уничтожение расовой или религиозной группы, представляет собой геноцид. Резолюции ООН (например, 47/1993 по Боснии) осудили принудительные выселения этнических групп как этническую чистку.

Наряду с по меньшей мере четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, выступающими против насильственного переселения палестинского народа с его земель, в ежегодно принимаемой Генеральной Ассамблеей резолюции "Статус Палестины" подтверждается право палестинцев на самоопределение, прекращение строительства поселений и предотвращение насильственного переселения. Консультативное заключение Международного суда (2004) и доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (2016) также выступают против насильственного перемещения палестинского народа и подчёркивают право палестинских беженцев на возвращение на свою землю. В резолюциях Совета по правам человека 31/36 (2016) и 45/29 (2020) подчёркивается запрет на перемещение населения на оккупированных палестинских территориях.

Таким образом, как подробно описано в предыдущих трёх пунктах, три основных международных "нет" оккупационному образованию основаны на прочной правовой базе и глобальном консенсусе, который был утрачен в ходе политических дебатов. Поэтому в свете продолжающихся преступлений против человечества, совершаемых сионистским образованием, крайне важно, чтобы эти три "нет" и их уникальные правовые основы получили больше внимания со стороны международного сообщества. На основе каждого из этих "нет" можно разработать и реализовать практические меры по противостоянию оккупационному образованию, которые полностью соответствуют тому, что различные государства заявили о своей поддержке в международных организациях.

Арабские государства региона должны осознать, что сопротивление является сдерживающим фактором для бесконечных амбиций Запада и сионистского образования не только в Ливане и Палестине, но и во всём арабском мире. Факты на местах доказывают, что если сопротивление будет ослаблено, то под угрозой агрессии со стороны сионистского образования окажутся не только оккупированные территории, но и другие части арабского мира.

В этом контексте международное сообщество может и должно предпринять конкретные шаги, чтобы противостоять политике сионистского образования и поддержать палестинский народ:

Поддерживать право палестинского народа на самоопределение и свободу от оккупации и апартеида. Стремиться к прекращению нынешнего геноцида в Газе и активно выступать против насильственного переселения палестинского народа со своей земли. Прекратить прямое и косвенное сотрудничество с Израилем в его преступлениях, в том числе прекратить продажу оружия, экономическое участие и дипломатическую поддержку, которые позволяют продолжать оккупацию и апартеид. Непрерывное преследование и эффективное наказание лидеров узурпировавшего власть сионистского образования в соответствии с международными законами через Международный уголовный суд и Международный суд справедливости ООН.

Освобождение Палестины не является далёкой мечтой, поскольку ни один режим апартеида, ни одна военная оккупация и ни один колониальный проект не может существовать вечно. Голос миллионов людей, выходящих на демонстрации в защиту Палестины по всему миру, является доказательством того, что борьба за справедливость жива и неостановима, и что сознательные люди не успокоятся, пока эта высокая человеческая и моральная цель не будет достигнута".

Сейед Аббас Аракчи,министр иностранных дел ИРИ