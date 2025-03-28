"Нефтчи" одержал победу над "Алгой"

Вчера "Нефтчи" из Кочкор-Аты победил команду "Алга" со счетом 2:1 в рамках Премьер-лиги Кыргызстана. Матч прошел в футбольном центре НАФ КФБ в Бишкеке, где обе команды продемонстрировали упорную борьбу.
Ход матча
Игра началась с активных атак хозяев, и уже на 17-й минуте Маданов открыл счет, выведя "Алгу" вперед. Однако "Нефтчи" быстро нашел ответ – на 35-й минуте Молдожунусов сравнял счет, и команды ушли на перерыв с результатом 1:1.
Победный гол был забит "Нефтчи" во втором тайме на 68-й минуте, когда Таштемиров отправил мяч в сетку, обеспечив своей команде важные три очка.
Лучший игрок матча
Лучшим игроком встречи был признан Усен уулу Эсенбек ("Нефтчи"), который продемонстрировал высокий уровень игры и внес значительный вклад в победу своей команды.
Реакция тренера
Главный тренер "Нефтчи" после матча отметил боевой настрой своих подопечных. "Отыграться после пропущенного гола всегда непросто, но ребята боролись до конца и заслуженно победили", - сказал он.
Что дальше?
После этой победы "Нефтчи" укрепил свои позиции в Премьер-лиге Кыргызстана и теперь готовится к следующему матчу против "Дордоя". В свою очередь, "Алга" постарается реабилитироваться в следующем туре.
Составы команд
"Алга" Бишкек:
Стажила, Колдошов, Эрмеков, Орунтаев, Алиэанов, Ташболтаев, Маданов, Долоткелдиев, Талантбек уулу, Касчелан, Карбосов.
"Нефтчи" Кочкор-Ата:
Козлов, Башриддинов, Ахмедов, Молдожунусов, Таштемиров, Усон уулу, Костюк, Абдуваитов, Талайбек уулу, Краснов, Карипов.