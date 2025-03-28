"Нефтчи" одержал победу над "Алгой"

Вчера "Нефтчи" из Кочкор-Аты победил команду "Алга" со счетом 2:1 в рамках Премьер-лиги Кыргызстана. Матч прошел в футбольном центре НАФ КФБ в Бишкеке, где обе команды продемонстрировали упорную борьбу.

Ход матча

Игра началась с активных атак хозяев, и уже на 17-й минуте Маданов открыл счет, выведя "Алгу" вперед. Однако "Нефтчи" быстро нашел ответ – на 35-й минуте Молдожунусов сравнял счет, и команды ушли на перерыв с результатом 1:1.

Победный гол был забит "Нефтчи" во втором тайме на 68-й минуте, когда Таштемиров отправил мяч в сетку, обеспечив своей команде важные три очка.

Лучший игрок матча

Лучшим игроком встречи был признан Усен уулу Эсенбек ("Нефтчи"), который продемонстрировал высокий уровень игры и внес значительный вклад в победу своей команды.

Реакция тренера

Главный тренер "Нефтчи" после матча отметил боевой настрой своих подопечных. "Отыграться после пропущенного гола всегда непросто, но ребята боролись до конца и заслуженно победили", - сказал он.

Что дальше?

После этой победы "Нефтчи" укрепил свои позиции в Премьер-лиге Кыргызстана и теперь готовится к следующему матчу против "Дордоя". В свою очередь, "Алга" постарается реабилитироваться в следующем туре.

Составы команд

"Алга" Бишкек:

Стажила, Колдошов, Эрмеков, Орунтаев, Алиэанов, Ташболтаев, Маданов, Долоткелдиев, Талантбек уулу, Касчелан, Карбосов.

"Нефтчи" Кочкор-Ата:

Козлов, Башриддинов, Ахмедов, Молдожунусов, Таштемиров, Усон уулу, Костюк, Абдуваитов, Талайбек уулу, Краснов, Карипов.