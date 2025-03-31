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Мейвезер: Кроуфорд - лучший боксер мира по версии "pound-for-pound"

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- Самуэль Деди Ирие
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Один из величайших боксёров Флойд Мейвезер, который завершил свою карьеру без поражений, в интервью для Forbes заявил, что Терренс Кроуфорд является лучшим боксёром в рейтинге профессиональных боксёров вне категорий.

"Терренс Кроуфорд, прямо сейчас в боксе, является лучшим боксёром по версии "pound-for-pound", - сказал Мейвезер. "Приятно видеть его в такой позиции. Терренс Кроуфорд продолжает быть великим".

Кроуфорд - четырёхкратный чемпион мира и двукратный абсолютный чемпион, который провел 41 бой и ни одного не проиграл. Его карьера определялась способностью доминировать в различных весовых категориях, он стал абсолютным чемпионом в суперлёгком и полусреднем дивизионах. Его победа над Эрролом Спенсом в 2023 году считается одной из лучших в его карьере, когда он продемонстрировал лучший бой в своей жизни, победив соперника нокаутом в девятом раунде.

Теперь Кроуфорд готовится к ещё одному важнейшему бою в сентябре, когда он перейдёт в супертяжёлый вес для поединка с мексиканской легендой бокса Канело Альваресом. Этот бой обещает стать одним из самых ожидаемых в истории бокса. Если Кроуфорд победит, он не только завоюет титул чемпиона в пятой весовой категории, но и получит шанс войти в историю как первый мужчина-боксер, ставший абсолютным чемпионом в трёх разных весах в эпоху четырёх поясов.


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URL: https://www.vb.kg/444398
Теги:
бокс
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