Айжигитов скрыл судимость: ЦИК лишил его мандата

28 марта на заседании ЦИК председатель комиссии Тынчтык Шайназаров сообщил, что поступили материалы от ГКНБ относительно депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова.

Начальник управления ГКНБ Жениш Сейитов пояснил, что при его регистрации кандидатом в депутаты были нарушены требования закона. В 2017 году против Айжигитова возбудили уголовное дело по факту хулиганства. В 2018 году ему предъявили обвинение, а в 2020 году суд признал его виновным, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. В 2021 году Чуйский областной суд оставил приговор без изменений.

Согласно закону, кандидаты должны указывать в документах информацию о наличии судимости. Однако Айжигитов, заполняя специальную форму в 2021 году, скрыл этот факт. По словам Сейитова, это является основанием для отмены его регистрации. ГКНБ предложил ЦИК рассмотреть данный вопрос.

Шайназаров отметил, что Айжигитов может обжаловать решение в суде. В ответ последний заявил о грубом нарушении закона, выкрикнув: "Оказалось, что узурпация есть".

Ранее Айжигитов выступил против соглашения о кыргызско-таджикской границе, после чего фракция "Ыйман нуру" исключила его из своего состава. Он обвинил лидера фракции Динару Ашимову в незаконности решения и потребовал публичных извинений.