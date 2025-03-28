Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела посетит страны Центральной Азии для подписания соглашения о сотрудничестве в сфере критически важных минералов (КВМ). Европа интенсивно ищет источники поставок КВМ, без которых невозможно развитие высокотехнологичных отраслей и зеленой энергетики. Центральная Азия, в том числе Кыргызстан, оказалась в центре этих экономических и геополитических интересов Евросоюза, который пытается снизить свою зависимость от Китая за счет стран региона. За ценные ресурсы европейцы обещают многомиллиардные инвестиции. Однако вопрос в том, кто в итоге выиграет от этой сделки – центральноазиатские страны или западные корпорации?

Большинство важнейших сырьевых ресурсов находится за пределами Европы, так что во многом благополучие Евросоюза зависит от других стран. В частности, 100% поставок редкоземельных элементов в блок идут из Китая. А это по сути означает, что именно КНР контролирует важнейшие технологии – от гибридных автомобилей до ядерной энергетики, которые строятся на редких металлах, тем самым обеспечивая себе стратегическое преимущество.

Сегодня в условиях нарастающей конкуренции между Китаем и Западом Брюссель вынужден искать новые источники сырья, и Центральная Азия стала одним из ключевых направлений, куда европейцы обратили свои взоры. И неспроста, ведь на долю стран региона приходится 38,6% мировых запасов марганцевой руды, 30% хрома, 20% свинца, 8,7% титана и значительные запасы редкоземельных элементов – скандия, иттрия и лантаноидов.

Кыргызстан располагает девятью стратегическими минералами из списка Минобороны США, применяемыми в производстве высокотехнологичной продукции. Большая часть этого сырья уходит на экспорт в необработанном виде – прежде всего в Китай.

ЕС же хочет перенаправить этот поток, предлагая пакетное сотрудничество: инвестиции в геологоразведку, технологии, оборудование и поставку патентов в обмен на сырьевые ресурсы. Однако за привлекательной формулировкой скрывается классическая схема кредитного закабаления: стоимость оборудования и услуг вычитается из стоимости сырья, а сами соглашения оформляются как займы под залог будущих поставок. В результате любая страна, которая согласиться на столь "привлекательное" предложения на десятилетия останется в сырьевой зависимости, не получая технологического развития.

Конечно, не стоит забывать и о том, что для Кыргызстана и других государств Центральной Азии вопрос о разработке критически важных минералов – это не только экономика, но и вопрос суверенитета. Отдавая недра на откуп европейским корпорациям при отсутствии собственных перерабатывающих мощностей, страна теряет возможность распоряжаться собственными ценными ресурсами, а также заметно отстает в развитии по всем направлениям, ведь вся добавленная стоимость от добычи редкоземельных металлов будет оставаться в странах, обладающих соответствующими технологиями для переработки этих ресурсов.

Западные компании традиционно не предлагают регионам равноправного сотрудничества. История показывает, что соглашения о разработке месторождений чаще всего сводятся к добыче и экспорту, без создания перерабатывающей инфраструктуры на месте. В данном случае, Евросоюз, он же "цветущий сад" по определению Борелля, хочет и дальше процветать за наш с вами счет.

И да, есть еще один нюанс: европейцы будут всеми силами стремиться обеспечить стабильность добычи редкоземельных металлов в Кыргызстане. Это означает, что для компаний, которые будут приходить в страну с "инвестициями" будут требовать исключительных условий, а при необходимости для "снижения политических рисков" западники не постесняются организовать очередную цветную революцию, чтобы посадить во главе государства своего человека, который позволит Европе выгребать все самое ценное из кыргызской земли без каких-либо возражений со стороны местного населения.

В общем-то в этой ситуации выход только один: если Кыргызстан хочет избежать роли бесправного сырьевого придатка, необходимо жестко отстаивать свои условия. В соглашениях с инвесторами должны быть четко прописаны обязательства по строительству перерабатывающих предприятий на территории страны, обучению специалистов, передаче технологий и обеспечению справедливого распределения прибыли.

К 2030 году спрос на металлы, используемые в зеленой энергетике, вырастет на 400%, прогнозирует Комиссия по энергетическому переходу. Для удовлетворения мирового спроса на природный графит, кобальт, никель, медь и литий потребуется более 700 миллиардов долларов инвестиций до 2050 года, из которых 75% должны быть сделаны уже к 2030 году.

Так что мировая конкуренция за редкоземельные металлы только усилится. И сегодня Кыргызстан может стать не просто поставщиком руды, а полноценным участником глобального рынка высоких технологий. Но для этого необходима жесткая переговорная позиция и стратегическое планирование, а не простая передача богатейших ресурсов страны в руки иностранных корпораций.

Понятно, что Евросоюз сегодня стремится установить контроль над разработкой месторождений редкоземельных металлов в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая. Однако ставка Брюсселя исключительно на добычу ресурсов в регионе вряд ли будет способствовать экономическому росту нашей страны, поскольку основная прибыль от эксплуатации природных богатств уйдет западным компаниям. В этом контексте Кыргызстану важно тщательно подходить к выбору партнеров для освоения критически важных месторождений, чтобы избежать превращения в сырьевой придаток. высокотехнологичной продукции.

"Запад интересуется редкоземельными элементами на Украине и Центральной Азии, в связи с нарастающим противостоянием Соединенных Штатов с Китаем. 90% редкоземельных элементов поступает на западные рынки из Китая. Однако после введения Соединенными Штатами санкций и 10% пошлины на китайские поставки, Китай значительно сократил их объем. КНР остается крупнейшим поставщиком, и это создает дефицит на рынке. Соединенные Штаты и Европа заинтересованы в новых источниках редкоземельных элементов, и поэтому обращают внимание на Украину и Центральную Азию. В частности, активизация Европы в отношении Центральной Азии, включая Великобританию, связана с этим. Казахстан и другие страны региона богаты редкоземельными элементами, и Запад хочет восполнить дефицит, возникший из-за сокращения поставок из Китая", - говорит политолог Марс Сариев.

По его мнению, это создает хорошую возможность для Центральной Азии заработать.

"Однако важно, чтобы страны региона, совместно с Россией и в рамках ЕАЭС, выработали стратегию для защиты своих интересов. Сделка Трампа с Россией по поводу Украины также касается редкоземельных металлов. Важно, чтобы это сотрудничество происходило на выгодных условиях для стран Центральной Азии, чтобы избежать хищнической разработки, которая не учитывает последствия для окружающей среды и экономик стран. Также существует риск дестабилизации ситуации, если не удастся договориться, с целью получения доступа к этим ресурсам любой ценой", - считает эксперт.

Он отмечает, что странам Центральной Азии и в рамках ЕАЭС нужно вырабатывать единую политику, чтобы избежать неравноправных договоренностей, как это произошло с Кумтором и в других странах, где работают западные компании.

"Это поможет предотвратить хищническое разграбление природных ресурсов. Кроме того, мы видим примеры дестабилизации ситуации, как в Турции, где пытаются организовать цветную революцию из-за неудовлетворенности определенных игроков действиями Турции в Сирии и Газе. Это также может быть инспирировано внешними игроками. В случае с Центральной Азией угроза может исходить и от Афганистана, поскольку Соединенные Штаты наладили контакты с его руководством. Мы видели, что террористические организации в Афганистане уже заявили, что могут захватить Таджикистан за сутки, что является серьезной угрозой для региона", - резюмирует Марс Сариев.