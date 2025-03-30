В Балыкчы начато строительство лаборатории по карантину растений

В целях обеспечения фитосанитарной безопасности и повышения экспортного потенциала Иссык-Кульской области Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики начал строительство лаборатории по карантину растений на земельном участке площадью 0,40 га, выделенном на территории Балыкчинского лесхоза.

Строительство лаборатории финансируется Исламским банком развития.

Земельный участок площадью 0,40 га, расположенный в контуре № 53 Кара-Талинского участка Кок-Мойнокского лесничества Балыкчинского лесхоза в городе Балыкчы Иссык-Кульской области, был переведен из категории "Земли лесного фонда" в категорию "Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения" (трансформация земли) Лесной службой при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Соответствующий пакет документов был направлен на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики и утвержден Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 19 декабря 2024 года № 767.

В указанное постановление были внесены изменения, в соответствии с которыми данный земельный участок передан в бессрочное пользование Департаменту химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Эскизный проект строительства карантинной фитосанитарной лаборатории в городе Балыкчы Тонского района Иссык-Кульской области был разработан АК "Долбоор". Тендер на строительство лаборатории выиграла компания ОсОО "at Empire"

В настоящее время строительство лаборатории ведется полным ходом и планируется к завершению 31 мая текущего года.