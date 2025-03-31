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Фермер рассказал о преимуществах работы в кооперативах

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- Светлана Лаптева
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Преимущество и выгода объединения в сельскохозяйственный кооператив заключается в том, что работа фермеров становится легче и труд окупается, - говорит председатель сельскохозяйственного кооператива "Баракат" Сокулукского района Мухтар Магомедов.

По его словам, после объединения их кооперативе материально-техническая база улучшилась, а объем выпускаемой продукции увеличился. В настоящее время члены кооператива совместно обрабатывают 140 гектаров земли и увеличивают объемы производства.

Они выращивают пшеницу, ячмень и кукурузу. В прошлом году сельчанам удалось собрать хороший урожай. Например, они получили урожай зерновых 26 центнеров с гектара, а кукурузы-120-130 центнеров с гектара. Также в данном сельскохозяйственном кооперативе достаточно техники, необходимой для посевных работ. Автопарк насчитывает более 30 единиц техники.

Кроме того, после объединения местные фермеры занялись животноводством. Сельчане добавляют, что в настоящее время в сарае содержатся более 20 коров и 60 быков.

Отметим, что министерство совместно с органами местного самоуправления ведет работу по реализации в регионах "Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы".

Источник: пресс-служба Минсельхоза КР


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URL: https://www.vb.kg/444412
Теги:
Кыргызстан, фермеры
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