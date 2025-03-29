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Последние результаты чемпионата Кыргызстана по футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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В чемпионате Кыргызстана по футболу прошли два напряженных матча, которые принесли неожиданные результаты и яркие моменты для болельщиков.

Противостояние между командами "Талант" и "Мурас Юнайтед" выдалось зрелищным. Гости открыли счет на 15-й минуте, а затем увеличили преимущество во втором тайме (60"). "Талант" смог ответить голом на 75-й минуте, но "Мурас Юнайтед" окончательно закрепил победу, забив третий мяч в добавленное время (90").

В Оше же футболисты "Озгона" уверенно переиграли "Кыргыз Алтын". Первый гол с пенальти на 15-й минуте забил Нурлан Сарыкбаев. Во втором тайме Искандарбеков оформил дубль (60" и 90"), принеся своей команде крупную победу. "Кыргыз Алтын" не смог создать серьезных угроз воротам соперника.


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URL: https://www.vb.kg/444416
Теги:
футбол
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