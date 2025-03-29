Дюгарри извинился за оскорбительные комментарии о Месси

Победитель чемпионата мира 1998 года и бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри публично извинился за свои высказывания о Лионеле Месси.

Комментарии были сделаны в контексте обсуждения ограниченной роли Антуана Гризманна в матче между "Барселоной" и "Атлетико". Дюгарри раскритиковал игру Гризманна, предположив, что Месси мог бы помочь ему больше, но именно его последующие высказывания вызвали массовое возмущение.

"Гризманн не может просто подойти к Месси, чтобы они решили свои проблемы. Он кого боится? Ребенка ростом 1,50 метра, который наполовину аутист? Ему просто нужно дать ему пощёчину, если есть проблема", - сказал он.

Комментарии сразу же были осуждены за неуважительный тон и оскорбительный характер, особенно в адрес Месси и людей с аутизмом. Многие фанаты, в том числе представители организаций по защите прав людей с аутизмом, выразили разочарование по поводу выбора слов Дюгарри.

В ответ на критику Дюгарри быстро извинился в социальных сетях, написав: "Я искренне извиняюсь за последствия и реакцию на мои комментарии о Лионеле Месси. Я не хотел стигматизировать людей с аутистическими расстройствами, это не было моим намерением. Прошу прощения у тех, кого я обидел".

Инцидент, который произошел во время подкаста на RMC Sport, привел к удалению этого сегмента из программы. Извинения Дюгарри были широко распространены, однако многие футбольные фанаты остались разочарованы отсутствием профессионализма в его высказываниях, особенно от бывшего игрока его уровня.

На момент инцидента Гризманн испытывал трудности с оправданием ожиданий после своего перехода в "Барселону" за 107 миллионов фунтов из "Атлетико Мадрид", однако он не прокомментировал заявления Дюгарри.