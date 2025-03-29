ГКНБ задержан первый вице-мэр Каракола

ГКНБ КР установлен факт злоупотребления должностным положением руководства мэрии города Каракол и других лиц, которые реализовали муниципальный земельный участок по заниженной цене, сообщает пресс-служба ведомства. .

Установлено, что в 2021-2022 годах для строительства многоэтажного социального жилого дома и студенческих общежитий в микрорайоне "Кашка-Суу" мэрия города Каракол выделила и выставила на торги земельный участок площадью 8312,9 кв. м.

Далее во исполнение требований руководства страны по обеспечению нуждающихся в доступном жилье, ранее выставленный на торги земельный участок мерою 8312,9 было запланировано передать ОАО "ГИК" для строительства многоэтажных домов.

Вместе с тем земельная комиссия мэрии города Каракол во главе с первым вице-мэром города Каракол А.Э.А. заведомо зная о том, что земельный участок планируется передать ОАО "ГИК", преследуя свои корыстные интересы, проводит торги по предоставлению указанного недвижимого имущества в частную собственность гражданину КР А.Н.К..

После чего, земельная комиссия мэрии города Каракол выносит решение о предоставлении гражданину А.Н.К. равнозначного земельного участка в микрорайоне "Кашка-Суу", стоимость которого намного превышает сумму, предложенную за земельный участок по которому проводились торги.

По результатам следствия А.Э.А. задержан и водворен в ИВС ГОВД Каракола.