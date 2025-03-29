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В Бишкеке вновь заработал проект, где бесплатно выдают одежду нуждающимся

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- Надежда Хохлова
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После реконструкции и оптимизации распахнул двери проект "Поможем вместе" - где могут получить комплексную помощь нуждающиеся семьи Бишкека и регионов.

Адрес - Паровозная,1 – знают многие люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Здесь каждая нуждающаяся семья может получить одежду, обувь, игрушки, книги и бытовые принадлежности. Выдается помощь так, чтобы не ущемлять достоинство подопечных, которых нужда заставляет просить у людей поддержку. В зале выдачи все, как в магазине, только бесплатно! Работает он в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 15.00.

Месяц назад проект закрывался на реконструкцию, чтобы стать еще удобнее и продуктивней. В зале социального магазина сделали ремонт, а в прачечной установили новые промышленные машинки, которые позволят стирать и сушить в десять раз больше одежды! На них, кстати, тоже собирали деньги всем миром.

- В этом и заключается миссия нашего проекта – объединять людей вокруг общих добрых дел. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем по одиночке, - уверен руководитель благотворительного фонда "Прав защиты детей-сирот" Игорь Беляев. Фонд уже много лет занимается поддержкой воспитанников и выпускников детских домов. А проект "Поможем вместе" - это особое направление работы, призванное поддерживать многодетные и неполные семьи, а также родителей ребятишек с инвалидностью, чтобы те не попадали в детские дома из-за тяжелой материальной ситуации в семье.

Открытие обновленного проекта прошло многолюдно и радостно! Ведь подопечные не только взяли одежду для себя и детей, но и получили в подарок продуктовые наборы!

- Наш давний партнер – благотворительный фонд "Ильшат" - выделил на продукты для нуждающихся пятьсот тысяч сомов! Адресная помощь в честь Священного месяца Рамадан была оказана тремстам семьям из Чуйской и Иссык-Кульской областей. Люди получили четырнадцать килограммов базовых продуктов и десятикилограммовый мешок муки! И, главное, это – не разовая акция. Продуктами будем помогать ежемесячно, - рассказал Игорь Васильевич.

Присоединиться к команде людей, любящих добрые дела, просто: можно позвонить или написать в WhatsApp: 0 555 923 565 и обсудить – как именно вы хотели бы помогать. Фонду нужны не только пожертвования, но и добровольцы, которые могут хоть раз в месяц уделять время на:

- участие в фасовке продуктов и подготовке проднаборов;

- сортировку одежды, которую передают на проект;

- помощь в учебе отстающим подопечным детям;

- создание видеоконтента и распространение его в соцсетях:

- мастер-классы с выпускниками детских домов;

- и любые другие активности, которые сделают жизнь нуждающихся людей лучше.

Также каждый горожанин может помочь нуждающимся вещами: чистую, целую одежду и обувь актуальных фасонов (без пятен, с работающими замками и клепками) можно приносить в один из боксов, установленных по Бишкеку. Их адреса – на фото.

Также можно рассказать о возможности получать поддержку - нуждающимся семьям, которые не знают, где попросить помощь. Больше информации и новостей о проекте можно найти на страничке в Инстаграме: @pomozhem_vmeste.kg.


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URL: https://www.vb.kg/444423
Теги:
гуманитарная помощь, Бишкек, Кыргызстан
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