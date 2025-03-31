Семена картошки сорта Пикассо завезены в Алайский район

В целях обновления семян и повышения урожайности картофеля в семеноводческом кооперативе "Султан Темир" Иссык-Кульской области было закуплено 25 тысяч кг семян картофеля сорта "Пикассо" 2-й репродукции, которые были розданы крестьянам Алайского района. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Эти работы были проведены Управлением аграрного развития Алайского района. Сорт картофеля "Пикассо" является ярким представителем голландской селекции. Как и другие сорта, выращиваемые в Голландии, он отличается хорошим вкусом и высокой урожайностью. Крестьяне отмечают, что сорт "Пикассо" устойчив к различным погодным условиям и легко адаптируется к изменениям климата.