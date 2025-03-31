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Семена картошки сорта Пикассо завезены в Алайский район

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- Светлана Лаптева
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В целях обновления семян и повышения урожайности картофеля в семеноводческом кооперативе "Султан Темир" Иссык-Кульской области было закуплено 25 тысяч кг семян картофеля сорта "Пикассо" 2-й репродукции, которые были розданы крестьянам Алайского района. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Эти работы были проведены Управлением аграрного развития Алайского района. Сорт картофеля "Пикассо" является ярким представителем голландской селекции. Как и другие сорта, выращиваемые в Голландии, он отличается хорошим вкусом и высокой урожайностью. Крестьяне отмечают, что сорт "Пикассо" устойчив к различным погодным условиям и легко адаптируется к изменениям климата.


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URL: https://www.vb.kg/444428
Теги:
Иссык-Кульская область, сельское хозяйство
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