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Роналду vs Пиоли: "Аль-Наср" готовится к смене тренера?

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- Самуэль Деди Ирие
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По сообщениям из Саудовской Аравии, главный тренер футбольной команды "Аль-Наср" Стефано Пиоли может вскоре покинуть свой пост из-за напряжённых отношений с капитаном команды Криштиану Роналду. 64-летний итальянский специалист, возглавивший клуб в сентябре 2024 года после увольнения Луиса Каштру, столкнулся с трудностями в управлении командой, несмотря на конкурентоспособные результаты в Саудовской Про-Лиге.

Источники, близкие к клубу, сообщают, что Роналду, ключевая фигура как на поле, так и за его пределами, недоволен тактическим подходом Пиоли и его управлением составом команды. В настоящее время "Аль-Наср" занимает третье место в чемпионате, но команда показывает нестабильные результаты, одержав всего две победы в последних пяти матчах. Этот спад, по слухам, вызвал недовольство руководства клуба и усилил слухи о возможной отставке Пиоли.

Официальных заявлений от "Аль-Насра" пока не поступало, но обсуждения возможной смены тренера становятся всё громче. Сообщается, что руководство уже рассматривает кандидатов на пост нового наставника, чтобы усилить борьбу за чемпионство.

Роналду, присоединившийся к "Аль-Насру" в декабре 2022 года, играет ключевую роль в успехах клуба последних сезонов. Несмотря на слухи о его влиянии на принятие решений, генеральный директор "Аль-Насра" недавно опроверг утверждения о том, что португальская звезда принимает кадровые решения. Однако влияние Роналду в клубе остаётся значительным.

В условиях обостряющейся борьбы за чемпионство Саудовской Про-Лиги внимание всего футбольного мира приковано к дальнейшим шагам "Аль-Насра". Останется ли Пиоли у руля команды или его сменит новый наставник, станет ясно в ближайшее время. Однако клубу необходимо в кратчайшие сроки устранить внутренние разногласия, чтобы продолжать борьбу за трофеи.


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URL: https://www.vb.kg/444431
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
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