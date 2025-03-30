Лаклан Кеннеди победил Гута Гута в забеге на 200 метров

Город в Австралии Мельбурн стал свидетелем захватывающего вечера лёгкой атлетики, когда Лаклан Кеннеди на турнире Maurie Plant Meet превзошёл юного спринтера Гута Гута в долгожданном забеге на 200 метров. Соревнование, прошедшее на стадионе Lakeside, собрало аншлаговую аудиторию в 10 000 человек, многие из которых пришли, чтобы увидеть дебют Гута среди взрослых.

Несмотря на высокие ожидания от 17-летнего Гута, 21-летний Кеннеди прибежал первым, выиграв 200 метров с личным рекордом – 20.26 секунды. Гут финишировал вторым с результатом 20.30 секунды, что сделало гонку ещё более захватывающей.

"Я просто хотел подарить всем хороший забег", - сказал Кеннеди. "Было бы не так интересно, если бы он просто разгромил всех. Извините, если я немного испортил шоу, но это был потрясающий забег. Моя цель была – стартовать быстро и попытаться удержать его позади, и на этот раз мне повезло".

Забег стал частью насыщенного вечера, в ходе которого Кеннеди также одержал победу на дистанции 100 метров, показав время 10.17 секунды. Квинслендский спринтер быстро зарекомендовал себя как одна из главных восходящих звёзд австралийской лёгкой атлетики.

Для Гута, который в прошлом году побил 56-летний австралийский рекорд на 200 метров, это соревнование стало важным опытом перед переходом на взрослый уровень.

"Ради этого мы и живём - атмосфера, ажиотаж, зрители, ожидания, давление", - сказал Гут. "Это и есть спорт, верно? Ради этого я тренируюсь каждый день".

Забег памяти Питера Нормана на 200 метров стал завершающим событием вечера, который уже называют самым грандиозным днём лёгкой атлетики в Австралии за последние годы. Атлетов дольше обычного удерживали в стартовых блоках, что только подогрело напряжение момента.

Следующая глава противостояния Кеннеди и Гута развернётся на чемпионате Австралии в Перте в середине апреля, где оба спринтера постараются укрепить свои позиции.

На других дистанциях 18-летний Кэмерон Майерс выиграл забег на 1500 метров имени Джона Ланди с впечатляющим временем - 3:34.98, а ботсванец Байяпо Ндори сумел удержать олимпийского чемпиона на 200 м Летсиле Тебого и победить на 400-метровке с результатом - 45.14 секунды.

В женских забегах Клаудиа Холлингсворт продемонстрировала отличную стратегию, выиграв 1500 метров с результатом 4:06.00, а Кристи Эдвардс стала лучшей на дистанции 200 метров, пробежав за 23.18 секунды.

Maurie Plant Meet подарил зрителям множество ярких выступлений в различных дисциплинах, задавая тон на весь предстоящий сезон австралийской лёгкой атлетики.