Бразильская футбольная конфедерация (CBF) неожиданно рассталась с главным тренером Доривалем Жуниором после унизительного поражения со счетом 4:0 от Аргентины. Это поражение, которое было широко раскритиковано за односторонний характер, стало серьезным ударом для команды, которая долгое время считалась одной из ведущих сил мирового футбола.

CBF, чтобы вернуть Бразилию на пьедестал мирового футбола, быстро приняла решение о смене тренера. Период работы Дориваля, который включал несколько многообещающих моментов, завершился неожиданно и решительно после сокрушительного поражения. Матч с Аргентиной выявил несколько слабых мест в тактическом подходе Бразилии, что заставило болельщиков и экспертов задаться вопросом о будущем команды.

Решение уволить Дориваля отражает высокие ожидания, которые возлагаются на национальную команду Бразилии, особенно в матчах с такими соперниками, как Аргентина. Несмотря на то, что уход Дориваля стал концом его работы с командой, CBF уже ищет нового тренера, который сможет вернуть гордость Бразилии.