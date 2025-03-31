Число жертв землетрясений в Мьянме достигло 1700 человек

Число погибших в результате землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4, произошедших в Мьянме, возросло до 1700 человек, количество раненых составляет 3400.

Военная администрация страны сообщила, что 300 человек все еще считаются пропавшими без вести.

В столице Таиланда, Бангкоке число погибших увеличилось до 17 человек. По данным местных властей, еще 32 человека получили ранения, а 83 числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые операции, ведется разбор завалов.

Агентство по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий Таиланда сообщило о масштабных разрушениях в стране в результате мощного землетрясения в соседней Мьянме. По данным ведомства, повреждены 420 жилых домов, 48 храмов, 76 больниц, а также десятки школ и государственных учреждений. Спасательные службы продолжают оценку ущерба и проведение восстановительных работ.

Центральные районы Мьянмы 28 марта потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4, приведшие к значительным разрушениям и многочисленным жертвам.

Эпицентр толчков находился примерно в 16 километрах к северо-западу от административного округа Сагайн, расположенного к северу от Нейпьидо, столицы страны. Очаг землетрясений залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались и в соседних странах, включая Таиланд, где в Бангкоке произошло обрушение строящейся высотки, в результате чего погибли не менее 6 человек, десятки получили ранения.

Помимо Мьянмы и Таиланда, землетрясения также вызвали разрушения в некоторых районах китайской провинции Юньнань. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Землетрясения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре Мьянмы. В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, где землетрясение ощущалось наиболее сильно, в груду камней превратился исторический буддийский монастырь Ма Со Яне, зафиксированы и другие повреждения инфраструктуры.

По данным гуманитарной организации Christian Aid, представители организации на месте сообщили о разрушении плотины в городе, что привело к повышению уровня воды в низменных районах. В округе Сагайн, где находился эпицентр землетрясения, обрушился 90-летний мост, а также повреждена автострада, соединяющая города Мандалай и Янгон.

В столице страны, Нейпьидо в результате землетрясения повреждены здания, включая религиозные храмы.

Пресс-секретарь военной администрации, генерал-майор Зо Мин Тун, отметил, что в больницах пострадавших районов остро ощущается нехватка крови и призвал граждан сдать донорскую кровь в помощь пострадавшим.

После того как военная администрация Мьянмы обратилась за международной помощью в связи с землетрясением, страны начали направлять спасательные команды и материалы для оказания помощи. Спасательные бригады также направили КНР, Россия и Индия.

ООН выделила Мьянме 5 млн долларов США для оказания помощи после землетрясения. Также ведется работа по определению дополнительных потребностей и координации мер реагирования, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН собирает информацию о количестве пострадавших, ущербе инфраструктуре и неотложных гуманитарных потребностях, чтобы направлять ответные меры", - сообщил журналистам Дюжаррик.

Пресс-секретарь ООН заявил, что землетрясение усугубит гуманитарную ситуацию в Мьянме, где в помощи и так нуждались 20 млн человек.

Региональный директор Международного комитета спасения (IRC) Мохаммед Рияс отметил, что разрушительные последствия землетрясения в Мьянме приведут к перемещению тысяч людей.

Источник: "Анадолу"