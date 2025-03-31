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Торобаев проверил состояние Найманского и Торткульского водохранилищ

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев проверил состояние Найманского водохранилища в Ноокатском районе Ошской области и Торткульского водохранилища в Баткенском районе Баткенской области и проконтролировал готовность к весенне-летним полевым работам.

В ходе выездного совещания министр Бакыт Торобаев дал поручения соответствующим руководителям по обеспечению бесперебойного водоснабжения крестьян и фермеров в весенне-летний поливной период, по своевременному решению любых проблем, был принят ряд решений.

Отметим, что Найманское водохранилище обеспечивает водой 7785 гектаров Тоо-Моюнского айыл окмоту Араванского района. В настоящее время проблема с двигателем внутри водонапорной башни находится в стадии ремонта.

Даны поручения, чтобы в течение недели был завершен полный ремонт, и у жителей не возникал проблем с подачей воды. А Торт-Кульское водохранилище обеспечивает водой около 10 тысяч гектаров Баткенского района. На совещании были даны конкретные поручения по очистке канала, который проходит в обьезд водохранилище.


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URL: https://www.vb.kg/444443
Теги:
Бакыт Торобаев, Кыргызстан
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