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На трассе Бишкек – Ош камень упал на автомобиль. Погибла 11-летняя девочка

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- Назгуль Абдыразакова
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На трассе Бишкек – Ош камень упал на автомобиль. Погибла 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, 29 марта примерно в 16:40 водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 515-CDI двигался с юга на север. На 92,7-м километре трассы Бишкек – Ош с горы упал крупный камень, разбив правое заднее стекло автомобиля и придавив девочку-подростка, сидевшую на заднем сиденье.

В результате происшествия погибла пассажирка Д.З., 2014 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.


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URL: https://www.vb.kg/444445
Теги:
дороги, Ош, Бишкек, автомобили, погиб ребенок
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