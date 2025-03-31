На трассе Бишкек – Ош камень упал на автомобиль. Погибла 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, 29 марта примерно в 16:40 водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 515-CDI двигался с юга на север. На 92,7-м километре трассы Бишкек – Ош с горы упал крупный камень, разбив правое заднее стекло автомобиля и придавив девочку-подростка, сидевшую на заднем сиденье.

В результате происшествия погибла пассажирка Д.З., 2014 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.