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Президентами Кыргызстана и Таджикистана подписан протокол о границе

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 31 марта, приняли участие в церемонии подписания протокола об обмене Ратификационными грамотами в городе Худжанд, сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, главы государств выразили уверенность, что этот договор станет прочным фундаментом для всестороннего взаимодействия между двумя странами и будет служить для будущих поколений примером политической зрелости, братства и исторической ответственности.

Ратификационные грамоты юридически закрепляют договор о государственной границе между двумя странами и создают необходимые условия для полной демаркации границы, модернизации пограничной инфраструктуры и укрепления добрососедства в приграничных районах.


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URL: https://www.vb.kg/444449
Теги:
граница, президент, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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