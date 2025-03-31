Президентами Кыргызстана и Таджикистана подписан протокол о границе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 31 марта, приняли участие в церемонии подписания протокола об обмене Ратификационными грамотами в городе Худжанд, сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, главы государств выразили уверенность, что этот договор станет прочным фундаментом для всестороннего взаимодействия между двумя странами и будет служить для будущих поколений примером политической зрелости, братства и исторической ответственности.

Ратификационные грамоты юридически закрепляют договор о государственной границе между двумя странами и создают необходимые условия для полной демаркации границы, модернизации пограничной инфраструктуры и укрепления добрососедства в приграничных районах.