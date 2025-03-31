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Шавкат Мирзиёев помиловал 488 осуждённых в честь Рамазана

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Президент Шавкат Мирзиёев накануне празднования Рамазана подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание, искренне раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления".

Согласно указу, в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Узбекистана, помилованы 488 человек.

• 100 человек полностью освобождены от основного наказания.

• 268 человек условно-досрочно освобождены.

• 34 человека получили более мягкое наказание вместо лишения свободы.

• 86 человек получили сокращение срока заключения.

Среди помилованных:

• 17 иностранцев;

• 37 женщин;

• 37 мужчин старше 60 лет;

• 167 молодых людей, включая 1 несовершеннолетнего;

• 5 человек, ранее участвовавших в деятельности запрещённых организаций.

Президент поручил ответственным министерствам и ведомствам помочь помилованным вернуться в семьи, адаптироваться к социальной жизни, найти работу и занять достойное место в обществе.

Источник: kun.uz


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URL: https://www.vb.kg/444450
Теги:
заключенные, Орозо айт, Узбекистан
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