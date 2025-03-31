Шавкат Мирзиёев помиловал 488 осуждённых в честь Рамазана

Президент Шавкат Мирзиёев накануне празднования Рамазана подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание, искренне раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления".
Согласно указу, в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Узбекистана, помилованы 488 человек.
• 100 человек полностью освобождены от основного наказания.
• 268 человек условно-досрочно освобождены.
• 34 человека получили более мягкое наказание вместо лишения свободы.
• 86 человек получили сокращение срока заключения.
Среди помилованных:
• 17 иностранцев;
• 37 женщин;
• 37 мужчин старше 60 лет;
• 167 молодых людей, включая 1 несовершеннолетнего;
• 5 человек, ранее участвовавших в деятельности запрещённых организаций.
Президент поручил ответственным министерствам и ведомствам помочь помилованным вернуться в семьи, адаптироваться к социальной жизни, найти работу и занять достойное место в обществе.
Источник: kun.uz