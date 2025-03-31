Ситуация на дорогах Кыргызстана – интервью главы ГУОБДД

Ранее пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов сообщил, что по поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября этого года вводится процедура проверки знаний правил дорожного движения (ПДД) у водителей, нарушивших правила, прямо на месте остановки.

Начальник ГУОБДД МВД КР Женишбек Жоробеков в интервью агентству "Кабар" рассказал о ситуации по обеспечению безопасности на дорогах страны, и как будет реализовываться инициатива главы государства.

Женишбек Мамаюнусович, расскажите, пожалуйста, как инициатива президента будет реализовываться?

Президент поручил МВД и учреждению "Унаа" разработать план действий в этом направлении до 1 сентября.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и выполнения данного поручения Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ЖКККББ) на основе проведенного анализа подготовит соответствующие предложения и представит их рабочей группе.

Рассматривается необходимость включения в состав рабочей группы представителей Министерства внутренних дел, государственного учреждения "Унаа", Министерства юстиции и Министерства цифровизации.

Не возникнут ли коррупционные риски в ходе реализации и какая идет работа по искоренению коррупции среди личного состава ГУОБДД?

Сотрудники ГУОБДД регулярно проводят проверки, направленные на соблюдение дисциплины, корректное взаимодействие с водителями, обеспечение правопорядка и предотвращение коррупционных проявлений. В случае выявления нарушений по итогам проверок принимаются соответствующие меры.

На сегодняшний день сотрудники обеспечены нагрудными видеокамерами, фиксирующими все их действия в режиме онлайн в видео- и аудиоформате. Контроль за этими записями осуществляется руководством МВД.

Кроме того, в целях соблюдения законности и искоренения коррупционных проявлений сотрудники ГУОБДД и патрульной милиции руководствуются законодательством КР и приказами Министерства внутренних дел.

Для повышения эффективности контроля за дорожным движением МВД внедрило аппаратно-программные комплексы "Автоураган-МС". Эта автоматизированная система видеонаблюдения оснащена функцией идентификации государственных регистрационных знаков, что позволяет фиксировать все транспортные средства, находящиеся вокруг патрульного автомобиля, и проверять их в базах данных в режиме реального времени.

На данный момент по республике функционируют 22 мобильных комплекса "Автоураган-МС" и 5 стационарных комплексов "Автоураган-2ВСМ", что уже демонстрирует положительные результаты.

Заметны ли результаты процесса ужесточения правил получения водительского удостоверения?

Количество дорожно-транспортных происшествий снижается, но не по всем видам. Несмотря на все наши усилия по призыву водителей соблюдать правила дорожного движения, основным фактором аварий остается человеческий фактор. Анализ показывает, что 91% зарегистрированных ДТП происходят из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения.

Чаще всего фиксируются следующие нарушения: превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ предоставлять дорогу другим участникам движения.

В связи с этим настоятельно призываю всех водителей соблюдать правила дорожного движения ради вашей безопасности и безопасности окружающих!

Можете подробнее рассказать о статистике: сколько ДТП было зарегистрировано по стране с начала года, количество пострадавших?

С начала 2025 года по 23 марта на территории республики зарегистрировано более 1300 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается незначительный рост этого показателя. Однако число ДТП с тяжкими последствиями по сравнению с позапрошлым годом снизилось на значительный процент.

В рамках обеспечения и организации безопасности дорожного движения проведен ряд эффективных мероприятий.

На территории республики в общей сложности насчитывается 44 944,9 км автомобильных дорог, из которых на сегодняшний день проверено 11 945,8 км. Всего выявлено 256 опасных участков дорог.

Сотрудниками ГУОБДД в течение двух месяцев 2025 года, по итогам проверок улично-дорожных сетей, выявлено 2551 (2446, +4,3%) недостаток, связанный с состоянием дорог и улиц, не соответствующих установленным требованиям.

Руководителям организаций, отвечающих за эксплуатацию дорог, выдано 1982 предписания на устранение выявленных недостатков. В связи с несвоевременным устранением этих нарушений составлено 630 протоколов на основании требований Кодекса "О правонарушениях".

Проводятся рейдовые мероприятия "Техническое состояние", "Тонировка", "Общественный транспорт", "Перевозка пассажиров", "Учебные транспортные средства", которые приносят положительные результаты.

Какой уровень знания ПДД в данное время среди водителей и сколько нарушений ПДД зарегистрировано с начала года?

За 2 месяца и 25 дней 2025 года было составлено 280 643 протокола о правонарушениях, из них:

- За управление транспортным средством водителями, находящимся в состоянии опьянения – 3 611;

- Управление водителем транспортным средством с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей 1 495;

- Управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление любым транспортным средством, или передача управления таким транспортным средством лицу, не имеющему права на управление транспортным средством – 2 025;

- Невыполнение требований дорожных знаков, требований разметки проезжей части дороги, нарушение правил остановки или стоянки; несоблюдение безопасной дистанции – 115 684;

- Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения – 44 699;

- Нарушение правил дорожного движения пешеходом, пассажиром, лицом, управляющим велосипедом – 5 158.