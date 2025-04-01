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В Бишкеке пройдет XII Международный Форум молодого кино "Умут"

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С 11 по 14 апреля 2025 года в Бишкеке пройдет XII Международный Форум молодого кино "Умут". Мероприятие направлено на поддержку творчества молодых кинематографистов и содействие их профессиональному росту. Форум проводится при поддержке Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, а также Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

"Слоган XII форума – "Герои, побеждающие судьбу" – отсылает к блоку национальных документальных фильмов о людях, преодолевающих тяжелые жизненные обстоятельства – физические и психологические. Такая линия отображена и в фильме открывающем фестиваль - "Не плачь, носорог!"", - отметила программный директор форума Гульбара Толомушова.

Программа форума сформирована с учетом актуальных запросов молодых кинематографистов. В этом году особое внимание будет уделено документальному кино и операторскому мастерству – двум направлениям, играющим ключевую роль в развитии киноискусства.

"Форум молодого кино "Умут" всегда стремится поддерживать молодое поколение кинематографистов, предоставляя им площадку для получения новых знаний, обмена опытом, профессионального роста и творческих открытий.

Впервые мы организуем отдельный питчинг для документального кино, наряду с игровым. Также представим программу "Молодое казахское кино", состоящую из работ молодых документалистов.

Помимо показов документальных фильмов состоится панельная дискуссия "Документальное кино: направления и перспективы развития" с участием экспертов. Мы уверены, что такие инициативы помогут начинающим документалистам не только развить свои навыки, но и найти вдохновение для создания новых ярких кинопроизведений", – рассказала продюсер и координатор форума Эльвира Мамытова.

Вторым ключевым направлением форума станет операторское искусство – одно из важнейших в киноиндустрии. В коворкинг-центре "Ололо-Юрт" пройдут мастер-классы от признанных кинооператоров Центральной Азии – Хасана Кыдыралиева (Кыргызстан) и Азиза Жамбакиева (Казахстан). Также запланированы лекция по документальному кино от киноведа Султана Усувалиева (Кыргызстан) и мастер-класс от продюсера и режиссера Юлии Шагинуровой (Германия), посвященный подготовке кинопроекта к питчингу.

Кинофестиваль откроется в кинотеатре "Ала-Тоо" показом картины "Не плачь, Носорог!" режиссера Темирбека Бирназарова. Мероприятия форума будут проходить на двух площадках – в Доме кино им. Ч. Айтматова и коворкинг-центре "Ололо-Юрт". Вход на все события форума свободный.


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URL: https://www.vb.kg/444457
Теги:
кино, фестиваль, Кыргызстан
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