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Состоялась встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

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Сегодня, 31 марта, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели трехсторонние переговоры в городе Худжанд перед началом торжественных мероприятий, посвященных международному празднику Нооруз.

Вначале состоялась церемония приветствия и совместного фотографирования, после чего лидеры перешли в зал для переговоров.

Главы государств обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества, подчеркнув важность укрепления добрососедских отношений, совместной реализации инфраструктурных и экономических проектов, а также расширения туристических возможностей региона.

В своем выступлении президент Садыр Жапаров поблагодарил президента Таджикистана за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия, символизирующего единство и дружбу народов.

"Как гласит народная мудрость: "Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык", что в переводе означает: "Близкий сосед лучше дальнего родственника", - отметил президент Кыргызстана.

Он выразил уверенность, что такие инициативы, как сегодняшнее празднование, станут доброй традицией и будут ежегодно проходить в разных уголках наших стран, неся с собой атмосферу братства и взаимопонимания.

"Кыргызстан с большим оптимизмом смотрит в будущее и твердо нацелен на развитие многопланового сотрудничества с братскими государствами Центральной Азии", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Он также отметил, что страны уже успешно реализуют крупные инфраструктурные и экономические проекты, призванные обеспечить устойчивый рост и процветание всего региона.

Садыр Жапаров напомнил, что города Ош, Худжанд, Андижан – это не только исторические центры, но и символы многовековой цивилизации, богатейших традиций и культуры.

В этой связи, он предложил рассмотреть возможность введения единой визы, которая обеспечит свободное перемещение туристов по странам региона, аналогично шенгенской зоне в Европе.

В завершение Садыр Жапаров отметил, что региональная интеграция продолжает активно развиваться, а укрепление сотрудничества во всех сферах станет залогом устойчивого развития и процветания Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/444458
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев
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