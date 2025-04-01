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Пентагон планирует уволить более 75 тысяч сотрудников для снижения расходов

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Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум о сокращении гражданских служащих Пентагона. Это решение связано с правительственной программой по уменьшению расходов.

В Министерстве обороны США работают около 950 000 гражданских сотрудников. Планируется уволить от 5 до 8 % персонала - до 76 000 человек.

Пентагон пояснил, что сокращение коснется количества штатных ставок, но в документе не указан точный процент увольнений. Также предложено ввести "программу отложенной отставки" и предоставить возможность досрочного выхода на пенсию тем, кто имеет на это право. Руководство ведомства должно представить план изменений к 11 апреля.

Ранее сокращения начались в ЦРУ. В феврале его сотрудникам предложили добровольно уволиться с выплатой компенсации в размере восьми месячных окладов, сообщали CNN и The Wall Street Journal.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/444459
Теги:
оборона, США
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