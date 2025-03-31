В Кыргызстане стартует легализация авто с иностранными номерами

С 1 апреля по 1 октября 2025 года в Кыргызстане пройдет легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств. По его данным, процесс будет доступен во всех территориальных отделах.

Легализовать можно автомобили, ввезенные в КР до 31 декабря 2024 года без таможенной очистки и правоустанавливающих документов. Владельцам необходимо предоставить ряд документов, включая свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС), паспорт, заявление и справку о пересечении границы.

Также требуется оплатить сбор за легализацию в размере 100 тыс. сомов. Легализованным авто присвоят госномера 10-го региона, однако они не подлежат продаже, вывозу за пределы страны и не могут использоваться в такси.