Погода
$ 86.70 - 87.05
€ 93.02 - 94.02

В Кыргызстане стартует легализация авто с иностранными номерами

100  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 апреля по 1 октября 2025 года в Кыргызстане пройдет легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств. По его данным, процесс будет доступен во всех территориальных отделах.

Легализовать можно автомобили, ввезенные в КР до 31 декабря 2024 года без таможенной очистки и правоустанавливающих документов. Владельцам необходимо предоставить ряд документов, включая свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС), паспорт, заявление и справку о пересечении границы.

Также требуется оплатить сбор за легализацию в размере 100 тыс. сомов. Легализованным авто присвоят госномера 10-го региона, однако они не подлежат продаже, вывозу за пределы страны и не могут использоваться в такси.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444460
Теги:
Кыргызстан, автомобили, автономер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  